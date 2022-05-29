粵假銀行非法從事業務被警告 喊話真監管「消除誤會」

疑似造假的「中國平原銀行」。(取材自微博)

廣東驚現「假銀行」，但假銀行遇上真監管，不僅沒有絲毫收斂，反倒「隔空喊話」監管要「消除誤會」。

21世紀經濟報導指出，近年一些不法分子冒充銀行或者私設「假銀行」，進行非法集資等詐騙 活動，廣東屢遭波及。

據報導，近期一家所謂「中國平原銀行」的信息在網路上傳播，引起金融監管部門注意。5月26日，廣東銀保監局在官網發布公告表示，「中國平原銀行」通過微信 公眾號等渠道收集消費者的身分、財產信息，辦理開展相關業務。中國銀保監會及其派出機構未曾審批許可過「中國平原銀行」籌備、設立並經營有關銀行業金融機構業務，「中國平原銀行」涉嫌非法設立銀行業金融機構、非法從事銀行業金融機構的業務活動。

在金融監管部門發出「警告」後，所謂的「中國平原銀行」非但沒有收斂，還於5月26日晚間在網上發布一則文章，隔空喊話廣東銀保監局，要與該局溝通「達成一致並消除誤會」。

文中，中國平原銀行稱，「網路上出現了關於中國平原銀行的負面新聞，中國平原銀行第一時間響應並成立了廣東工作組，並計畫於5月27日上午與廣東銀保監局積極對接，將中國平原銀行的籌備情況向廣東銀保監局做出匯報」。並稱「中國平原銀行於2021年7月1日正式籌備，2021年9月-10月與中國銀行與保險 業監督管理委員會做了匯報、溝通，在中國銀行與保險業監督管理委員會的指導下積極開展工作」。

報導稱，查詢發現兩個「中國平原銀行」相關微信公眾號，其中一個「PLAIN FOR PEOPLE」帳號為個人，頭像圖片「中國平原銀行」字樣；另一個「House Loans Treasure」是「廣州小吼成像科技有限公司」， 頭像圖片「平原房貸保」字樣，簡介為「中國平原銀行（籌）房貸保」。但上述公眾號留的客服電話均為虛假號碼。