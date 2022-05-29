新華字典例詞用了「玩弄女性」 網友轟侮辱女性

「新華字典」例詞用「玩弄女性」惹爭議。(取材自極目新聞)

第11版「新華字典」27日引發網友關注甚至爭論。該字典在對「玩弄」一詞進行釋意時，使用了「玩弄女性」的例詞。有網友認為，該例子有侮辱女性之嫌。還有網友則認為，工具書只是單純解釋詞組的用法。對此，武漢 一所大學的中文系老師認為，工具書的使用者不盡相同，宜根據使用者的特點進行舉例。

極目新聞報導，在第11版「新華字典」中可看到，「玩弄」這一詞條的釋義有擺弄著玩、耍弄、戲弄三個含義。其中，「戲弄」義下例詞為「玩弄女性」。對此，有網友認為「玩弄女性」涉嫌歧視 女性。也有網友說，當孩子查字典看到這個例子時，都不知道怎麼跟孩子解釋。還有網友表示，字典作為工具書只是解釋了字、詞的如何使用而已。

對此，武漢一位大學中文系教師認為，字典是常用工具書，工具書中是否可以舉貶義用例，要看工具書的性質和使用對象。有的字典詞典以記錄規範漢字和普通話詞彙為主，因此社會生活中人們使用的詞語，工具書都有可能收錄。在其他詞典中，「玩弄」詞條下的例詞也為「玩弄女性」。

該老師表示，「新華字典」是一部小型語文工具書，主要供中小學教師和學生使用。所以，所收字、詞及義項和用例要考慮到中小學生的語言規範使用情況，要慎重。在釋義和舉例上，可以適當標明使用語境，便於學生理解和運用。

但網易報導，對此，有的網友說，「這是對女性的不尊重，不應該把這樣的詞收錄進去」，但也有網友說，「不要上綱上線，不要把矛盾擴大」、「這就是找茬，是在較真。貶義詞也是詞語。不能因為意思不好就不收錄了」。