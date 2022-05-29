中國幼兒得獎讀本「怪事多多」 竟見「狗舔女孩」

有網友反映，一本名為「怪事多多」的幼兒讀本出現了小狗舔女孩的畫面，引起爭議。(取材自極目新聞)

有網友28日反映，一本名為「怪事多多」的幼兒讀本出現了小狗舔女孩的畫面，此事引起爭議。涉事讀本所在的編輯部回應稱，會核實此事。

極目新聞報導，據網友上傳至社交平台的圖片顯示，一位小女孩脫下褲子，在女孩後方有一隻小狗，小狗伸出了舌頭，圖片和配文都引發網友爭議。

據多位網友反映，此圖來自幼兒讀本「怪事多多」。經查詢東方娃娃雜誌社官方微信 獲悉，「怪事多多」共2輯16冊，每輯八冊，適合三至八歲兒童閱讀。

東方娃娃雜誌社稱，「怪事多多」讀本的所有內容都由專家審定後發稿，真正做到了知識點準確、科學嚴謹，繪本的用詞都經過仔細斟酌和審定。

據報導，「怪事多多」在第29屆（2015年度）華東六省優秀少兒讀物編輯獎獲獎名單內。

報導指出，東方娃娃雜誌社工作人員28日稱，會核實問題並反饋後再回覆。

此前，有網友26日指出，幼兒繪本「流汗啦！」出現了兩名男子舔「漂亮姐姐」長手的畫面。27日，東方娃娃雜誌社官方微信發布說明稱，對該書進行下架處理。

另據人民日報報導，近期，人教版小學數學教材插圖受到社會廣泛關注，教育部 高度重視，經研究決定，

責成人民教育出版社立即整改，重繪教材插圖，確保秋季學期使用，並立即部署對全國中小學教材進行全面排查。

澎湃新聞報導，人教社也就教材插圖問題致歉，將重選優秀設計團隊，重新繪製。

另外，環球時報前總編輯胡錫進在個人微博 發文表示，人教版小學數學課本插圖的事，誰看了都會憤慨。那些插圖明顯突破了「風格」的範疇，無論從道德還是文化正確性上都完全不可接受。支持嚴肅查處這件事。除了官方調查，希望創作者自己也出來說話，把當時這樣做的動機和想法向公眾如實做一個交代。

另據極目新聞報導，有網友在社交平台發起了「海選教材插圖」、「我給教材畫插畫」等活動。一時間，不少網友在網絡平台曬出了風格不同的繪畫作品，引發了插圖評選、創作的熱潮，有網友甚至願意無償貢獻自己的作品。