我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

台增7.65萬例確診、死亡145人 再增2童腦炎

代言風波／景甜被稱人間富貴花 1部戲掙8000萬

中國新聞組／北京29日電
景甜和成龍、劉燁合演「警察故事2013」。(取材自百度百科)
景甜和成龍、劉燁合演「警察故事2013」。(取材自百度百科)

因代言廣告不實宣傳功效而被重罰的演員景甜，曾在國內及多部好萊塢電影中演出。據報導，景甜在娛樂圈有「人間富貴花」稱號，握有「頂尖資源」且收入不菲。她搭檔過成龍、周潤發、甄子丹等巨星，據傳曾一部戲就賺進8000萬元人民幣(約1194萬美元)，還擁有豪宅等資產，是不少女演員羡慕的對象。

雷達財經報導，景甜於1988年7月21日出生於陝西省西安市，12歲考進北京舞蹈學院附中，畢業後與星光燦爛影視公司簽約，進入娛樂圈的大銀幕首部劇就搭檔趙薇和劉燁，出演「一個女人的史詩」中主角的女兒。2011年，景甜因主演由金琛執導的古裝電影「戰國」引發關注。

「戰國」公映三年後，片中演員孫紅雷在一次採訪中怒懟投資方：「有些投資方，就抱著某些目的來泡我們女演員，有些更是目的不純。」記者追問是不是批「戰國」，孫紅雷反問「戰國是什麼？」韓寒也曾發文批「戰國」的編劇只有一個原則，就是照顧好女主角，此外，影片中的人，不需要任何邏輯的推動。

景甜還曾搭檔成龍、周潤發、甄子丹等巨星，也演出張藝謀導演的「長城」，且在諸多演員中是唯一的女性角色。對於景甜的好資源，外界認為景甜或擁有雄厚的家庭背景，或擁有金主靠山。但景甜對此回應稱，自己出生在普通家庭。

報導說，多年的演藝生涯讓景甜積累起不菲的財富。天眼查顯示，景甜實控三家公司，其中東陽橫店景甜影視文化工作室和永康尚文樓影視文化工作室100%持股，上海泉溪文化傳媒工作室（有限合夥）持股比率為99%。

景甜的收入也很可觀。據2021年7月一份合同糾紛二審民事判決書，截至2018年10月，宿州華亭影業按照與景甜工作室、勵志工作室簽訂的服務合同的約定，共計支付服務費用1億4376萬6350元。此外，華亭影業與東陽橫店景甜文化工作室、勵志工作室簽訂的合同，約定支付稅後服務費用分別為8000萬元、5000萬元。

「極客江湖」是由景甜、李治廷主演的都市勵志愛情劇，2017年11月23日開機，拍攝歷時166天，按照8000萬元的服務費用計算，景甜日薪約48.2萬元。此外，景甜還擁有豪宅等資產。

至於邀景甜代言的廣州無限暢健康科技有限公司，成立於2021年4月，註冊資本為100萬，法定代表人為楊晶晶。今年3月，這家公司曾因發布關係消費者生命健康的商品或者服務的虛假廣告，被廣州市天河區市場監督管理局列入嚴重違法失信企業名單。

周潤發 投資 電影

上一則

國務院緊盯11省穩經濟 英媒指「他」拖累中國

下一則

懷舊瘋… 羅大佑、孫燕姿線上開唱 2.7億次觀看

延伸閱讀

中國藝人代言食品稱可阻止油脂吸收 遭重罰人民幣722.12萬元

中國藝人代言食品稱可阻止油脂吸收 遭重罰人民幣722.12萬元
蔬果汁當減脂飲 景甜廣告不實 遭罰722萬人民幣

蔬果汁當減脂飲 景甜廣告不實 遭罰722萬人民幣
「秋天的童話」太經典 鍾楚紅願為周潤發復出

「秋天的童話」太經典 鍾楚紅願為周潤發復出
甄子丹演喬峰 要求女主角武功高

甄子丹演喬峰 要求女主角武功高

熱門新聞

四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50
屠呦呦。(取材自百度百科)

未留洋、無博士學位、缺足夠論文 屠呦呦再度落選中科院士

2022-05-25 09:00
中國網友在吳尊友微博下留言，抱怨核酸檢測為生活帶來麻煩。（取自吳尊友微博）

中國民眾對核酸檢測有多反感？看吳尊友微博留言就知道

2022-05-21 14:08

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握
國殤日長周末假期 龍蝦終於降價

國殤日長周末假期 龍蝦終於降價