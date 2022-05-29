代言風波／景甜被稱人間富貴花 1部戲掙8000萬

景甜和成龍、劉燁合演「警察故事2013」。(取材自百度百科)

因代言廣告不實宣傳功效而被重罰的演員景甜，曾在國內及多部好萊塢電影 中演出。據報導，景甜在娛樂圈有「人間富貴花」稱號，握有「頂尖資源」且收入不菲。她搭檔過成龍、周潤發 、甄子丹等巨星，據傳曾一部戲就賺進8000萬元人民幣(約1194萬美元)，還擁有豪宅等資產，是不少女演員羡慕的對象。

雷達財經報導，景甜於1988年7月21日出生於陝西省西安市，12歲考進北京舞蹈學院附中，畢業後與星光燦爛影視公司簽約，進入娛樂圈的大銀幕首部劇就搭檔趙薇和劉燁，出演「一個女人的史詩」中主角的女兒。2011年，景甜因主演由金琛執導的古裝電影「戰國」引發關注。

「戰國」公映三年後，片中演員孫紅雷在一次採訪中怒懟投資 方：「有些投資方，就抱著某些目的來泡我們女演員，有些更是目的不純。」記者追問是不是批「戰國」，孫紅雷反問「戰國是什麼？」韓寒也曾發文批「戰國」的編劇只有一個原則，就是照顧好女主角，此外，影片中的人，不需要任何邏輯的推動。

景甜還曾搭檔成龍、周潤發、甄子丹等巨星，也演出張藝謀導演的「長城」，且在諸多演員中是唯一的女性角色。對於景甜的好資源，外界認為景甜或擁有雄厚的家庭背景，或擁有金主靠山。但景甜對此回應稱，自己出生在普通家庭。

報導說，多年的演藝生涯讓景甜積累起不菲的財富。天眼查顯示，景甜實控三家公司，其中東陽橫店景甜影視文化工作室和永康尚文樓影視文化工作室100%持股，上海泉溪文化傳媒工作室（有限合夥）持股比率為99%。

景甜的收入也很可觀。據2021年7月一份合同糾紛二審民事判決書，截至2018年10月，宿州華亭影業按照與景甜工作室、勵志工作室簽訂的服務合同的約定，共計支付服務費用1億4376萬6350元。此外，華亭影業與東陽橫店景甜文化工作室、勵志工作室簽訂的合同，約定支付稅後服務費用分別為8000萬元、5000萬元。

「極客江湖」是由景甜、李治廷主演的都市勵志愛情劇，2017年11月23日開機，拍攝歷時166天，按照8000萬元的服務費用計算，景甜日薪約48.2萬元。此外，景甜還擁有豪宅等資產。

至於邀景甜代言的廣州無限暢健康科技有限公司，成立於2021年4月，註冊資本為100萬，法定代表人為楊晶晶。今年3月，這家公司曾因發布關係消費者生命健康的商品或者服務的虛假廣告，被廣州市天河區市場監督管理局列入嚴重違法失信企業名單。