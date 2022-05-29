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藝人景甜代言食品稱可阻止油脂吸收 被重罰722萬 官媒：廓清風氣

中國新聞組／北京29日電
藝人景甜因宣稱代言的食品具有「阻止油脂和糖分吸收」功效，遭官方重罰。（取材自微博）
藝人景甜因宣稱代言的食品具有「阻止油脂和糖分吸收」功效，遭官方重罰。（取材自微博）

曾主演多部好萊塢電影的中國藝人景甜因為廣州一家業者的「果蔬類」食品代言，卻宣稱商品具「阻止油脂和糖分吸收」功效，遭廣州市市場監管局以廣告代言不實，重罰722.12萬元人民幣（約107.7萬美元），三年內不能再代言廣告。景甜隨即在微博為此道歉。官媒則接力批評景甜的違法行為，並強調這次開罰是「推進文娛領域綜合治理、廓清社會風氣的應有之義」。

央視報導稱，2021年底，中國市場監管總局廣告監測發現景甜為「廣州無限暢健康科技有限公司」相關商品的廣告代言涉嫌違反廣告法，派發廣州市市場監管部門依法核查處理。經廣州市天河區市場監管局查明，廣州無限暢健康科技有限公司選用景甜為其生產經營的「果蔬類」食品作廣告代言，相關「果蔬類」食品為普通食品，該公司無有效證據證實其具有「阻止油脂和糖分吸收」功效。

景甜在應知法律法規規定普通食品依法不得進行治療、保健等功效宣傳，且未經有效途徑對代言商品有關功效進行核實的情況下，仍以自身名義和形象在廣告中宣稱代言商品具有「阻止油脂和糖分吸收」功效，其行為已違反廣告法有關規定。依廣告法對景甜做出沒收違法所得257.9萬元、罰款464.22萬元的行政處罰決定。

處罰公布後，景甜在微博發布致歉信稱，在合同簽訂過程中未盡到充分的審查義務，也對信賴相關產品的消費者造成了負面影響，在此鄭重致歉。並表示完全接受市場監管部門的處罰決定且已第一時間全部繳納罰款。今後絕不代言此類相關的任何產品，堅決杜絕此類事件的再次發生。

消息發布後不久，中國多家官媒接力撰文批評。新華社指出，全國市場監管部門此舉在依法加強明星廣告代言活動監管，切實維護市場秩序，廓清行業風氣。

法治日報以「明星違法代言不該由消費者買單」為題刊發評論稱，明星頭頂光環代言，常常是「賺錢時衝在前頭、翻車時躲在後頭」，忘記敬畏法律、愛惜羽毛、掂量得失。明星作為公眾人物，更應當切實履行文藝工作者社會責任，當好第一把關人。

人民日報也評論指出，明星為追求高額的利益回報，對自己代言的商業廣告違法內容不去拒絕或阻止，而是堂而皇之地予以放大和推廣，這樣的錯誤不應出現，更不能出現。「廣大文娛明星要切實以案為鑒、以案為戒，在從事廣告代言活動的過程中始終保持對法律的敬畏、對文藝的敬仰，做到自醒、自律、自重。」並指市場監管部門嚴查「是維護市場秩序、回應群眾關切的必然要求，也是推進文娛領域綜合治理、廓清社會風氣的應有之義。」

景甜代言的「廣州無限暢健康科技有限公司」果蔬類產品。（取材自微博）
景甜代言的「廣州無限暢健康科技有限公司」果蔬類產品。（取材自微博）

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