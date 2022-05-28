罕有強降雨 閩雲桂三省逾15人遇難 廣西學童被沖走

福建省龍巖市武平縣強降雨成災。圖為被淹沒的車輛。（取材自龍巖氣象台）

中國南方多省26日晚下起罕見強降雨，福建、雲南、廣西均傳災情，多人失蹤，超過15人遇難。其中廣西有三個孩童上學途中被洪水 沖走，兩人遇難。

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綜合媒體報導，福建省龍巖市武平縣十方鎮24小時雨量達221.3mm，超過歷史極值。大暴雨 導致多個鄉鎮9700名居民不同程度受災。初步統計8人死亡，災害導致該縣農作物受災3106畝，房屋倒塌39間等。

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而在雲南省，丘北縣26日傍晚開始出現持續強降雨，多個鄉鎮受災，至少造成5人死亡3人失聯。丘北全縣12個鄉（鎮）道路橋樑坍塌，通信、電力設施嚴重受損和中斷。「我今年50多歲了，還沒見過這麼大的雨。」八道哨鄉一個村民說。天星鄉法白村村民王先生表示，進村的道路已經中斷，田裡的農作物全被水淹了，積水到了腰部。

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另外，廣西忻城縣大塘鎮木林屯（木林坳）則發生三個孩童被洪水沖走的不幸意外，其中兩人遇難。兩個遇難的孩子都來自當地的六安村，分別是12歲男童藍勇（化名）和7歲女童蒙甜（化名）。

雲南省丘北縣莊稼地被淹沒。（取材自丘北縣融媒體中心）

極目新聞報導，藍勇的一位親戚表示，當時送孩子們上學的車輛在路上拋錨，孩子們才下車行走。下車後，有孩子被沖到路邊的水溝裡。藍勇先把自己妹妹送到安全的地方，然後拉起來一個六、七歲的男孩，最後又去拉蒙甜。此時可能體力不支，藍勇和蒙甜雙雙落水被沖走，兩個孩子的遺體是在一個涵洞被發現的。

蒙甜9歲姐姐當時也在車上。蒙甜的姐姐說，車在半路壞了以後，司機告訴他們「車要倒了」，叫他們下車。下車後他們往前走，但水很大，小一點的孩子都站不穩。她走到安全地方後，就聽到身後妹妹叫了一聲，藍勇去拉妹妹，兩個人都被沖走了。

蒙甜的親戚介紹，學校老師早晨7時許曾在微信 群給家長發過「因下大雨，如果不能來校可請假，如來校，務必請家長把學生親自送到校門。」預警通知，但那時孩子們已經坐上車去上學了。

蒙甜的姐姐表示，當時司機在車上也聽說不用去學校了，可就在準備返回時，車熄火了。

據村民們介紹，當時開車的司機姓黃，接送孩子們多年了，開的是一輛麵包車。車是村民湊錢包的的專車，每個孩子一學期的車費是650元錢，村裡有十幾個孩子坐這輛車，事發時司機正在送當天早上第二趟。目前，司機已經被有關部門控制。