河南村鎮銀行存款「被失蹤」 儲戶維權「被黃碼」

陪父母維權的小朋友，身掛「還錢」看板，站在中國銀保監會河南監管局外。（取材自知乎）

中國河南 、安徽等地多家村鎮銀行相繼爆出客戶存款「被失蹤」事件，引發儲戶維權行動以及社會輿論的關注。媒體報導，有數百名抗議者5月23日聚集在河南鄭州銀保監會外，手持「還我積蓄」標語牌抗議，但遭到警察 驅散。曾赴河南維權的知乎網友「教育知事」表示，自己的健康碼本來是綠碼，卻在赴禹州維權時變成黃碼，被當地以防疫為理由驅逐。

自由亞洲電台報導，本次涉及最多「被失蹤」存款的四家村鎮銀行，分別是河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行和固鎮新淮河村鎮銀行，這幾家村鎮銀行今年4月開始無預警關閉了線上取款和轉帳功能，引發儲戶恐慌。這些銀行都由河南新財富集團所實際控制，但媒體查詢工商信息登記系統時發現，河南新財富集團已在今年2月註銷。

中國銀保監會河南監管局外的抗議者。（取材自知乎）

中國銀保監會18日曾表示，「河南新財富集團通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪，公安機關已立案調查。」

熟悉中國銀行體系運作的油管播主「小翠時政財經」認為，此案的儲戶錢財確實是被騙了：「從表面上看起來銀行通道都是真的，第三方平台也是真的，系統卻是假的。存款的入帳通道被銀行人員通過技術操作嫁接到了某個特定的帳戶，就是高管和股東控制的小金庫。」這些錢並沒有真的存進銀行帳戶，不是合法的「存款」，按規定央行沒有動用存款保險賠付的義務。但監管方依然要擔負監管不力的責任。

報導指出，曾在中國從事金融行業多年、現居美國加州 爾灣的杜先生表示，村鎮銀行是中國整合農村信用社的產物，很多已成為特定個人和利益集團的提款機。「在中國要獲得銀行牌照非常困難，相比之下，成立村鎮銀行就容易許多。」

杜先生說，他2017年曾與河南新財富集團有過業務洽談，當時洽談的項目金額達人民幣10億，但由於覺得河南新財富集團「路子太野」，最後放棄了要做的項目。