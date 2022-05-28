我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

封校逗網紅貓 交通大學博士生遭嚴懲 網諷：真紅衛兵

中國新聞組／北京28日電
上海交通大學一名博士生，因在封控期間逗玩校園內第一網紅貓「奶牛豬」，遭到嚴懲。（取材自微博）
上海交通大學一名博士生，因在封控期間逗玩校園內第一網紅貓「奶牛豬」，遭到嚴懲。（取材自微博）

中國因Omicron疫情，採取嚴苛「清零」封控，「一刀切」的措施被批極端。網傳上海交通大學博士研究生在疫情防控期間逗玩校園內一隻網紅貓「奶牛豬」，遭校方通報並嚴厲批評並作出處分。有網民對學校做法感到不滿，怒轟交大管理層「真紅衛兵」。

影音來源：YouTube

自由亞洲電台報導，上海交通大學發「通報」稱，安泰經濟與管理學院孟姓博士研究生在徐匯校區內近距離用小草逗流浪貓，且未佩戴手套，「給學校疫情防控帶來風險」，「影響較為惡劣」。因此宣布對孟生「進行全校通報批評，取消個人本年度評優資格；個人提交書面檢查，自行承擔隔離產生的一切費用。」

報導指出，校方曾在4月初發通告，其中包括「嚴禁個人投餵、逗玩流浪貓狗等動物」。據有該校學生稱，涉事貓咪是上海交大第一網紅貓，名字叫「奶牛豬」。因為長得圓圓滾滾，憨態可掬，深受同學的喜愛，誰見了它都想擼兩下。

博士生遭嚴懲消息在網絡上引發砲轟：「真紅衛兵」、「虐貓也沒見處理那麼及時果斷」、「偷拍女廁所都沒這麼嚴肅的通報措辭」、「天吶，現代社會怎麼了，這種事都要大費周章來個處罰？還有沒有點常識和人性啊。」也有人嘲諷表示：「如果這樣搞的話，下一條新聞會不時會是『流浪貓闖入上交校園，百名學生瘋狂亂竄』？」

中國為所謂「防疫」，各種亂象和怪招頻出，早前，上海復旦大學在女生宿舍浴室門外附近新增兩個監視器，引來學生強烈反對，但校方強調校方安排是為了「防疫」。

疫情 防疫 YouTube

上一則

香江觀察／變局轉折+領導南下 香港小慶變政治大熱

下一則

疫情封控… 中國工業企業利潤下滑 資金缺口擴大

延伸閱讀

上海新增染疫降至「1字頭」加快制訂推動經濟恢復

上海新增染疫降至「1字頭」加快制訂推動經濟恢復
北京：本輪疫情早期傳播鏈基本切斷 「完全」得到控制

北京：本輪疫情早期傳播鏈基本切斷 「完全」得到控制
韓星IU美美出席坎城紅毯 無禮網紅撞她肩膀被罵爆

韓星IU美美出席坎城紅毯 無禮網紅撞她肩膀被罵爆
黃曉明離婚4個月 被爆新歡網紅葉珂酷似baby

黃曉明離婚4個月 被爆新歡網紅葉珂酷似baby

熱門新聞

四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30
屠呦呦。(取材自百度百科)

未留洋、無博士學位、缺足夠論文 屠呦呦再度落選中科院士

2022-05-25 09:00

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了
德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅