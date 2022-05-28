封校逗網紅貓 交通大學博士生遭嚴懲 網諷：真紅衛兵

上海交通大學一名博士生，因在封控期間逗玩校園內第一網紅貓「奶牛豬」，遭到嚴懲。（取材自微博）

中國因Omicron疫情 ，採取嚴苛「清零」封控，「一刀切」的措施被批極端。網傳上海交通大學博士研究生在疫情防控期間逗玩校園內一隻網紅貓「奶牛豬」，遭校方通報並嚴厲批評並作出處分。有網民對學校做法感到不滿，怒轟交大管理層「真紅衛兵」。

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自由亞洲電台報導，上海交通大學發「通報」稱，安泰經濟與管理學院孟姓博士研究生在徐匯校區內近距離用小草逗流浪貓，且未佩戴手套，「給學校疫情防控帶來風險」，「影響較為惡劣」。因此宣布對孟生「進行全校通報批評，取消個人本年度評優資格；個人提交書面檢查，自行承擔隔離產生的一切費用。」

報導指出，校方曾在4月初發通告，其中包括「嚴禁個人投餵、逗玩流浪貓狗等動物」。據有該校學生稱，涉事貓咪是上海交大第一網紅貓，名字叫「奶牛豬」。因為長得圓圓滾滾，憨態可掬，深受同學的喜愛，誰見了它都想擼兩下。

博士生遭嚴懲消息在網絡上引發砲轟：「真紅衛兵」、「虐貓也沒見處理那麼及時果斷」、「偷拍女廁所都沒這麼嚴肅的通報措辭」、「天吶，現代社會怎麼了，這種事都要大費周章來個處罰？還有沒有點常識和人性啊。」也有人嘲諷表示：「如果這樣搞的話，下一條新聞會不時會是『流浪貓闖入上交校園，百名學生瘋狂亂竄』？」

中國為所謂「防疫 」，各種亂象和怪招頻出，早前，上海復旦大學在女生宿舍浴室門外附近新增兩個監視器，引來學生強烈反對，但校方強調校方安排是為了「防疫」。