人教社智能教學Pad定價逾4000元 再上熱搜

網友評論稱，教材面對的受眾是小學生，會潛移默化影響孩子的審美，更需要審慎對待。(取材自微博)

有關「人教版數學教材」的話題近日引發網友熱議，人教Pad定價超過4000元人民幣(約594美元)27日再度引發關注上熱搜。不過當天下午，人教社官網已刪去了關於人教Pad的配置及價格介紹。

據中新經緯、人教社官網此前顯示，人教Pad是人教社為中小學師生設計的智能教學終端，預裝正版人教數字教材，分為兩種配置，依據質保期限不同，定價不同，價格區間在3680元至 4380元之間。27日下午，中新經緯發現，人教社官網已刪去了關於人教Pad的配置及價格介紹，僅保留產品特點和用戶反饋兩欄。

人教社在2016年曾披露，第二代人教Pad已服務珠海市50餘所學校。與人教Pad緊密相關的人教數字教材目前則已在廣東、廣西、上海、天津、河南 、寧夏等20個省市自治區實現規模化應用和實驗探索，覆蓋師生3000餘萬。

每日經濟新聞報導，人教社官方客服27日表示，目前人教Pad不向個人消費者出售，均為學校統一採購，採購價以官網披露的價格為準，不存在「量大從優」之類的優惠。

此外，人教官網顯示，人教社的產品覆蓋教材、教輔、圖書、期刊、電子音像、數字產品等六大板塊。其中教材和教輔兩類基本覆蓋了一個學子從幼兒園到大學畢業的每一階段需要，從必修教材到選修課本，從同步練習到課外素養閱讀。中職和幼師亦包含在其中。圖書業務則主要涉及教育 用書、考試用書、工具書、大眾讀物等。期刊方面則主辦了小學語文在內的七類刊物。