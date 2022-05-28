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教科書太醜爭議 烏合麒麟：插畫費用同20年前 只能找學生畫

中國新聞組／北京28日電
人民教育出版社的小學數學教科書插畫引起熱議，烏合麒麟出面緩頰，稱出版社思路沒變才是更應探討的問題。（取材自微信）
人民教育出版社的小學數學教科書插畫引起熱議，烏合麒麟出面緩頰，稱出版社思路沒變才是更應探討的問題。（取材自微信）

中國小學教科書出現爭議內容，一些負責出版工作的編輯直指離譜，並稱教材比一般圖書的審核更嚴格，還要送到教材主管部門去審核，出版一本書要經過「三審三校」的嚴格流程。不過相對文字而言，圖片容易被忽略，「圖片一般是出版社請插畫師去繪圖，進度不好掌控，有時候圖片完成時書本已經過三審，再配到書本，沒有經歷完整的三審三校，容易出錯」。

小學數學課本中插畫人物醜陋引發網民熱烈討論，部分問題童書也被一併扒出。極目新聞報導，多位常年從事編輯出版的業內人士直呼，這些錯誤有些離譜，匪夷所思。「出版一本圖書要經過三審三校的嚴格流程，此後還要在校對部門經歷三次校對才能出版。」編輯杜蕾表示，不過相對於文字而言，圖片往往沒有經歷完整的三審三校，容易出錯。

一家出版社的教材編輯編輯呂路表示，教材比一般圖書的審核更嚴格，除了經歷普通的審校流程，還要送到教材主管部門去審核。青少年教材插圖作者對文字內容的理解時有偏差是常事，所以插圖也要嚴格把關。

紅星新聞引述知名童話作家鄭淵潔表示，「人教版的教材不止是插圖的問題，也不止數學的教材。」鄭淵潔有次發現一個主編在主編人教版語文課本的時候，把自己的作品放進去，「他本身也是個作家。我覺得這就沒有底線了，相當於既當裁判又當運動員。」、「就是這樣的情況下編寫我們的教材，遲早會出問題。」

知名畫家「烏合麒麟」則表示，應該就事論事「別瞎上升」。其實20年來插畫價錢並未提升，但同樣的價格現在只能找「學生來畫」。烏合麒麟12年前剛入行時，出版社500到800元人民幣(約74到119美元)就能找到還不錯的畫，但現在8000元一張都很難找到人畫。

烏合麒麟強調，行業進步了，畫手報價貴了，但傳統出版行業還是按照十幾年前的思路在做，「這才是導致我們看到的一些傳統報刊雜誌品質每況愈下的重要原因」。

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