摸胸、撩裙… 教材插圖充斥性暗示 網：這能給孩子看嗎？

教材有插圖顯示，女孩跳繩時露出裙底，引來批評。(取材自微博)

人民教育出版社的小學數學教材插圖近日被指形象醜陋、歪曲審美，引發爭議，官媒也指這類教材「給孩子們的審美帶來負面影響」。不過網友起底再發現，不僅數學教材，小學練習本、多種繪本更出現裸露生殖器、摸胸、露內褲、男舔女手臂及疑帶有性暗示的「治病」等插圖，不當內容之多，讓網友怒批，「國家沒有審查機制了嗎？」官方也出台指導意見，明確對大中小學教材流程建立「嚴肅追責」機制。

人教版小學四年級數學課本插圖因人物存在眼距過寬、塌鼻樑、髮際線高還有「吐舌頭」等怪異動作引發輿論批評。人民日報昨天評論指出，教材插圖不只關係審美培育，更關乎價值養成。應該正視公眾對相關教材插圖的爭議，舉一反三、全面檢視、總結經驗，進一步健全教材建設工作體系、完善教材制度規範。

人教版的小學教材插圖中，描繪着孩子們在草地上玩「老鷹捉小雞」的遊戲情景，但男孩雙手卻放在女孩的胸部位置，還有男孩在扯女生裙子。(取材自微博)

人教版數學書負責插圖的北京 吳勇設計工作室，據報導，未能查詢到相關企業的工商登記信息。

「三個醫生」兒童繪本「扁鵲治病」故事插圖疑帶性暗示。(取材自微博)

被認為有爭議不只兒童教材，還包括兒童繪本。紅星新聞報導，網友起底發現，江蘇鳳凰少年兒童出版社出版的一本「流汗啦！」繪本，也出現卡通男孩拉著女生胳膊舔汗的圖案，旁邊的文字寫「姐姐，你好漂亮，你的汗是什麼味道呢？」畫面呈現讓人不適。此繪本作者為南京藝術學院教師張迅，曾獲得過法國安古蘭漫畫節另類漫畫獎。

對此，「東方娃娃」編輯部發布說明稱，編輯部非常重視，已將這本書下架，並組織專家重新審讀。

網友發現疑有爭議內容的還有教科書的插圖中，還有出現女生露底褲、女生被男生從後方疑觸摸胸部、撩裙、裸露生殖器、小學六年級「道德與法治」教科書將父女關係描述「圈養」和「飼養」關係等涉及性暗示、醜化兒童形象及色情內容。名為「三個醫生」的兒童繪本「扁鵲治病」的故事插圖也被指帶有性暗示。

此外，人教版的數學教材部分插圖也被指過分親美、親日，比如有小孩穿星條旗衣服，或寫有英文字母的帽子。「小學期末歸類複習與檢測 」一書封面出現小動物駕駛飛機，機翼上有與日本軍機相似的紅色圓形圖案。全國青少兒口才考級系列教材還有錯誤的中國地圖。

不少網友感到相當氣憤，稱「所有東西還需要靠網友發現後再下架嗎？」、「這就是祖國未來天天面對的精神熏陶」、「現在做教育的到底是怎樣的一群人」、「出了這樣的書，編輯部就該集體辭職」、「這是斷中華民族的未來，其心可誅啊！」、「這是政治問題，作者和審核者都必須嚴查！」「這能給孩子看嗎？」

教育部 等五個部門近日聯合印發「關於教材工作責任追究的指導意見」，針對教材編寫、審核、出版等環節的主要責任問題，明確教材工作責任承擔主體和追責處理方式，強調建立分工負責、協調配合的工作機制。