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遺書留「我恨你們」…疑遭同學霸凌 廣西高中女墜河亡

中國新聞組／北京27日電
黃雅留下的遺書。（取材自正觀新聞）
黃雅留下的遺書。（取材自正觀新聞）

16歲的廣西賀州市現代高級中學高一學生黃雅（化名）於3月8日晚墜河身亡，死前留有一封遺書。黃雅在遺書中稱在初中就曾在廁所被人用水潑，到了高中，被同班和鄰班多人嘲笑，辱罵。遺書提到的人名，有六名和她同班，有兩名為其鄰班，有男有女，黃雅的遺書寫著「我恨你們」。

正觀新聞報導，黃雅的母親黎女士表示，黃雅墜河的當晚7點多鐘時，女兒借班主任的手機給她打電話，稱脖子過敏、發高燒，要求外出就醫。黎女士表示，當時天色已晚，她要求班主任安排人員陪同外出，否則女兒出了事學校要負責任。「班主任只安排一未成年女兒同學陪同外出。但不知何原因女同學半路離開。導致我女兒在臨峰大橋，留下遺書墜河溺水身亡。」黎女士發文稱。

黎女士表示，黃雅的遺體次日凌晨才被打撈出來，黃雅的書包放在橋上，裝了一封遺書，兩部手機和一包零食。「可能是我的內心不夠強大，也可能是因為多次有過這種想法的原因，導致我做出這樣的決定。」黃雅在遺書中寫到。黃雅的父母本想聯繫陪同黃雅的女同學了解情況，沒想到，黃雅墜河的第二天，班主任就把夫妻倆移出了班級群。 

賀州市現代高級中學。（取材自正觀新聞）
賀州市現代高級中學。（取材自正觀新聞）

黎女士稱，今年春節期間，黃雅的面部疑因抹了在網上買的護膚品致過敏起了痘，她買藥給女兒擦拭。「但在孩子的屍體上並沒有看到脖子上有紅印。」黎女士說，黃雅的屍體已火化。一些網友認為事情有蹊蹺，黎女士也對學校讓女兒出校產生質疑，「作為班主任為什麼不檢查一些孩子是不是真的脖子過敏？有沒有發高燒？老師並沒有確認，就同意她外出了。」

「剛出事的時候，學校說出於人道主義給予補償5萬，後來我們沒答應，一直就這樣拖著。」黎女士說，直到5月23日，政府和公安才組織學校調解協談，可校方至今還是說出於人道主義給予補償，完全不談別的。黎女士發文稱，「我們含辛茹苦培養了16年的唯一孩子，湊齊了高昂的學費把她送到學校，可不到一年，卻以這樣的方式離開了人間。如今的我們已經40來歲了，真不知以後的日子怎麼辦？」

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