品頭論足+惡語…百度「肥豬」貼吧 網暴胖男胖女

抖音網紅「楊貴肥本妃」成了受害者之一。（取材自微博）

百度 貼吧裡一個名為「正宗大肥豬」的社區平台中近日引發關注。在這個貼吧裡，眾多主題帖掛出他人照片供網友嘲諷譏笑，「頂著個豬油臉嘎嘎樂，嘔」、「劣質基因」、「10塊錢一斤，有要帶回家的嘛」等涉及人身攻擊的言辭多所常見。更可議的題，許多被譏笑攻擊的人，並不知道自己的照片被掛在這裡。

紅星新聞報導，截至5月26日，該貼吧有2.8萬個用戶關注，帖子數量達到8.7萬個。貼吧中，有用戶反映，該貼吧的帖子長期被刪，但仍然存在大量的人身攻擊帖子。

抖音網紅、西安沉浸式唐代風情街的漢服表演者「楊貴肥本妃」是受害者之一；她表示，不知道有網友將自己的照片掛在貼吧進行人身攻擊的行為，「令人髮指，一群人無所事事，以攻擊取笑別人為樂。我只是覺得，他們很幼稚。」另一個受害人小紅書 用戶「XX醬」的照片也被掛在「正宗大肥豬」吧裡，成了遭受莫名攻擊的受害者。

百度貼吧裡的「正宗大肥豬」吧。（取材自紅星新聞／網頁截圖）

報導指出，至少有75名網友在該貼吧裡被「攻擊」，大多為女性。這個應該還是大量刪帖後的數字，有用戶表示，該貼吧單日就被「抽」（刪除）了幾百樓（帖）。但關注用戶數單日就湧進超過5000人。

據多名用戶發帖稱，「正宗大肥豬」是一名在「孫笑川」吧裡活躍的吧友開闢的。搜索「孫笑川」吧也有不少對肥胖 人士進行攻擊的帖子，但「大肥豬」換了諧音「大飛柱」。

而「正宗大肥豬」的行為則引發網友的憤怒與譴責，在小紅書平台一名網友反問道「為什麼會有這樣的群體？We are angry！」在微博，也有一名作家譴責道：「各種辱女厭女，簡直不能看。」但網暴依然在繼續。百度公司的相關工作人員表示，會第一時間將該情況反饋給貼吧的同事進行核查，貼吧有審核機制，一旦發現將立即處理。

知名互聯網分析師丁道師表示，互聯網相關法律法規和管理的逐步完善，近兩年相比過去，類似「正宗大肥豬」貼吧的問題已「好了太多」。但「今年依然能看到如此情況，說明了相關平台沒有履行主體責任，在審核、監管層面存在失誤，百度難辭其咎。同時，具體的作惡者應該承擔相應的法律後果。」

律師表示，百度「正宗大肥豬」貼吧的相關行為，侵犯了所涉人物的肖像權和名譽權。如果這種侵權行為造成了被侵權人自殘、自殺，可能會涉及刑法處罰，「舉重以明輕，這個事情並不是小事情。」