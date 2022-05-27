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文案被踢爆抄襲後…奧迪小滿海報廣告也翻車？

中國新聞組／北京27日電
奧迪小滿廣告宣傳海報。（取材自澎湃新聞）
奧迪小滿廣告宣傳海報。（取材自澎湃新聞）

奧迪小滿廣告日前爆出文案抄襲風波後，如今宣傳海報也出問題。有攝影者指海報照片與他在視覺中國上銷售的作品「相似度極高」，僅做了船隻構圖調整和調色，水波紋和山巒層次等與其圖片均一致。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，名為「大少拍拍拍」的攝影者在社交媒體發文，質疑奧迪小滿廣告的海報涉嫌以不正當的方式使用了他的攝影作品。他表示，該照片於2020年拍攝於奉節夔門，之後把照片上傳到了視覺中國和圖蟲網進行授權銷售，該圖片未在圖蟲網有過銷售記錄，僅在今年2月25日在視覺中國上被購買過。

「大少拍拍拍」表示，小滿廣告海報中的風景照，與他的作品相似度極高。（取材自澎湃新...
「大少拍拍拍」表示，小滿廣告海報中的風景照，與他的作品相似度極高。（取材自澎湃新聞／視覺中國網站截圖）

「大少拍拍拍」說，在「奧迪小滿廣告侵權」事發後，他意外發現，該廣告的平面圖宣傳海報與自己的作品高度相似，僅做了船隻構圖調整和調色，而水波紋和山巒層次等與其圖片均一致，「我在PS上做了一個畫面重合的對比，就是重合的。」

報導指出，「大少拍拍拍」的圖片用途在視覺中國網站被分為「編輯類用途」和「商業用途」兩種：其中，「編輯類用途」指非商業推廣性的用途，如報紙、雜誌、電視台類APP等報導的文章配圖；「商業用途」是指將圖片用於企業品牌和產品的營銷推廣環節。此外，銷售紀錄中顯示圖片「售價」為8元；而「實發稿費」一項顯示，「大少拍拍拍」的收入為2元。

視覺中國客服表示，該圖片商用「價格區間範圍大概在幾百元到幾千元不等。」

「大少拍拍拍」認為，這也側面印證了，他的圖片並不是以商用用途被售出的。他表示，將會與視覺中國方面進行溝通，若該圖片確實被不正當使用，他將展開維權。

攝影

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