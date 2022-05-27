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瀋陽小伙自製神器 掃碼不費嗓子…網：第五大發明

中國新聞組／北京27日電
徐興鵬將一個書有「完事了！掃完了！OK了！」的提示板，以窗戶護欄的橫欄為軸，通過一根紅線牽拉而升降。沒掃碼時，提示板躺著；掃碼完畢，徐興鵬手一拉或腳一踩紅線，提示板便立起來，告訴對方掃碼成功。圖為提示板立起。（取材自瀋陽網）
徐興鵬將一個書有「完事了！掃完了！OK了！」的提示板，以窗戶護欄的橫欄為軸，通過一根紅線牽拉而升降。沒掃碼時，提示板躺著；掃碼完畢，徐興鵬手一拉或腳一踩紅線，提示板便立起來，告訴對方掃碼成功。圖為提示板立起。（取材自瀋陽網）

瀋陽一小伙發明的核酸檢測神器在網上火了，網友們戲稱它是繼四大發明後的「第五發明」。

瀋陽網報導，這位27歲小伙名叫徐興鵬，去年9月起，在核酸檢測採樣點工作。他笑稱發明神器，「純是工作所需」。

一開始，有些時段手機掃碼時反光厲害，半天也掃不上。他就用身邊的試管包裝盒做了個防反光箱。由於有些人總把手機直接往裡面塞，他又打印了一張「求求你了，別往裡放」的小紙條貼在上面，從此再也沒人往裡塞手機了。接著他將自家的藍牙鼠標與掃碼手機連接，代替了他手點手機的操作。

「掃完了，您可以走了」「掃完沒啊？」「掃完了」，這樣的對話在核酸檢測採樣點很常見。

 徐興鵬說，「我聲小了，居民聽不見聲大了，居民聽起來不舒服。而且一天近3000人，我實在喊不動」，為了破解這一窘境，他給小神器加了「開口講話」功能，一個書有「完事了！掃完了！OK了！」的提示板，以窗戶護欄的橫欄為軸，通過一根紅線牽拉而升降。

有了「神器」的助力，大大提高掃碼速度，最快一、兩秒鐘就可完成一次掃碼。現場10人排隊，僅1分鐘就完成核酸採樣。徐興鵬說，他和搭檔兩個人每天能檢測3000人左右，有了小神器，這裡並沒有排長隊現象。

無論老人還是小朋友，看見掃碼神器都很開心和好奇。徐興鵬說，「我這個小「發明」能逗逗大家開心，我覺得也挺好的」。

網友評論，「這個真省嗓子」「這操作給你101分」「可以申請專利了」「人才呀！四大發明，這是第五發明」。

還有志願者來觀摩取經，「求您出個教程吧，我的嗓子啞了」。

徐興鵬將一個書有「完事了！掃完了！OK了！」的提示板，以窗戶護欄的橫欄為軸，通過...
徐興鵬將一個書有「完事了！掃完了！OK了！」的提示板，以窗戶護欄的橫欄為軸，通過一根紅線牽拉而升降。沒掃碼時，提示板躺著；掃碼完畢，徐興鵬手一拉或腳一踩紅線，提示板便立起來，告訴對方掃碼成功。圖為提示板放平。（取材自瀋陽網）

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