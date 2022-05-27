天價…上海封控2個月 停車費飆6千元

從上海返回江西南昌的大學生因隔離點的價格和條件嚴重不符，溢價嚴重，提出正常收費訴求，被一男子訓斥，「你們不要在這裡扯淡！你不要來！開玩笑！我請了你來啊！」。（取材自極目新聞）

上海封控兩個月，網路上流傳一張上海虹橋機場停車場的收費小票，顯示停車人從3月29日停進，5月24日開出，累計需繳納停車費6125元（人民幣，下同，約909美元）。工作人員稱，後續將有減免措施，請車主「錢先付掉，虹橋復工之後再過來，聯繫退還」。

半島晨報報導，停車場工作人員表示，後續機場方面會有針對因疫情 原因長時間停車的收費減免政策，待政策發布，機場方面也將聯繫已繳納停車費的用戶，退還減免部分的停車費用。

目前上海並未有相關疫情減免優惠停車費的政策，仍需按照每日最高停車費乘以實際天數進行收費。不過，此前西安、揚州、長春等多地實施了停車費減免的優惠政策。

另據極目新聞報導，一名從上海返回江西南昌的大學生，因隔離點的價格和條件嚴重不符，溢價嚴重，提出正常收費訴求，被一男子訓斥：「你們不要在這裡扯淡！你不要來！開玩笑！我請了你來啊！」目前，相關單位已介入，返鄉的大學生已經得到妥善安置。

隨著暑假臨近，返鄉的大學生數量開始增加。河南鄭州 近期發布免除大學生集中隔離費用的通知，向返豫大學生「喊話」，「鄭州永遠是你們最溫暖的港灣」。

來自河南省鄭州市的王思思（化名）如今正在上海某高校上大三，就呼應了故鄉的招喚。她說，「收到短信的那一刻，讓我相信了，回家永遠是最有底氣的一件事情，家鄉真的是在外學子最堅實的臂膀」。

據了解，除鄭州外，已有包含河南省漯河、河南省商丘、安徽省蕪湖、安徽省六安等五地發布消息，對疫情發生地返鄉大學生免費隔離。