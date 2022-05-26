河南紡織廠廠排毒氣？上百兒童流鼻血

部分家長懷疑孩子們孩子流鼻血與距小區約1公里的附近幾家紡織工廠有關。（取材自極目新聞）

河南 省商丘市夏邑縣上百名孩子集體出現流鼻血的症狀，家長帶著孩子在醫院排隊接受檢查。一位家長表示，他們懷疑孩子流鼻血與幾家工廠排氣有關。目前，當地環保局已派專人對居民反映的幾家工廠展開調查，並要求南區的四家工廠停工，附近小區的居民也已安排體檢。

極目新聞報導，視頻中，眾多家長帶著孩子排隊。網友寫到，夏邑南區環境汙染嚴重，有紡織工廠偷排漏排汙染氣體，刺鼻氣味致使周邊小區孩子經常流鼻血。

家長陳先生（化姓）說，兒子今年12歲，女兒10歲。近年，兩個孩子開始流鼻血，特別是去年和前年的次數相對較多。有一次，兒子流鼻血的量很大，床上和地上染了一大片。去年他帶孩子去醫院驗血，但沒查出來原因。小區許多孩子都出現了流鼻血的情況。

陳先生說，從前年開始，他們在家裡總能聞到刺鼻的氣味，晚上尤其嚴重，不關窗戶偶爾會被臭味熏醒。買來空氣淨化器，作用並不明顯。天氣一熱，煩人的味道就又來了，「今年從4月起就聞到了那股氣味，想睡個安穩覺，只能把窗戶關上」。

陳先生說，「我們懷疑，孩子流鼻血與距小區約一公里的附近幾家紡織工廠有關」。

醫院工作人員說，這兩天他們接診了上百名孩子，但孩子們流鼻血的具體原因其尚不清楚，具體原因還待檢查結果出爐後才能確定。

據一份文件顯示，夏邑縣環保部門已對五家紡織企業進行過調查，發現其中四家企業在生產中產生廢氣。上述文件中提到，商丘市生態環境局曾就廢氣治理不到位等問題，對四家企業作出過處罰。自2021年4月22日以來，上述四家企業已全部實施停產整改，群眾舉報的至今惡臭依然刺鼻問題不屬實。