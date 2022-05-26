我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州槍擊／勇師殉職 女兒悼：沒了您 日子怎麼過

10小時內攻擊3女性 舊金山掐脖男落網

河南紡織廠廠排毒氣？上百兒童流鼻血

中國新聞組／北京26日電
部分家長懷疑孩子們孩子流鼻血與距小區約1公里的附近幾家紡織工廠有關。（取材自極目新聞）
部分家長懷疑孩子們孩子流鼻血與距小區約1公里的附近幾家紡織工廠有關。（取材自極目新聞）

河南省商丘市夏邑縣上百名孩子集體出現流鼻血的症狀，家長帶著孩子在醫院排隊接受檢查。一位家長表示，他們懷疑孩子流鼻血與幾家工廠排氣有關。目前，當地環保局已派專人對居民反映的幾家工廠展開調查，並要求南區的四家工廠停工，附近小區的居民也已安排體檢。

極目新聞報導，視頻中，眾多家長帶著孩子排隊。網友寫到，夏邑南區環境汙染嚴重，有紡織工廠偷排漏排汙染氣體，刺鼻氣味致使周邊小區孩子經常流鼻血。

家長陳先生（化姓）說，兒子今年12歲，女兒10歲。近年，兩個孩子開始流鼻血，特別是去年和前年的次數相對較多。有一次，兒子流鼻血的量很大，床上和地上染了一大片。去年他帶孩子去醫院驗血，但沒查出來原因。小區許多孩子都出現了流鼻血的情況。

陳先生說，從前年開始，他們在家裡總能聞到刺鼻的氣味，晚上尤其嚴重，不關窗戶偶爾會被臭味熏醒。買來空氣淨化器，作用並不明顯。天氣一熱，煩人的味道就又來了，「今年從4月起就聞到了那股氣味，想睡個安穩覺，只能把窗戶關上」。

陳先生說，「我們懷疑，孩子流鼻血與距小區約一公里的附近幾家紡織工廠有關」。

醫院工作人員說，這兩天他們接診了上百名孩子，但孩子們流鼻血的具體原因其尚不清楚，具體原因還待檢查結果出爐後才能確定。

據一份文件顯示，夏邑縣環保部門已對五家紡織企業進行過調查，發現其中四家企業在生產中產生廢氣。上述文件中提到，商丘市生態環境局曾就廢氣治理不到位等問題，對四家企業作出過處罰。自2021年4月22日以來，上述四家企業已全部實施停產整改，群眾舉報的至今惡臭依然刺鼻問題不屬實。

網傳視頻顯示，周邊小區孩子經常流鼻血。（取材自極目新聞）
網傳視頻顯示，周邊小區孩子經常流鼻血。（取材自極目新聞）

河南

上一則

App記錄行蹤 香港國泰機組人員拒報恐被解雇

下一則

港警添購裝甲車 具催淚砲、聲波驅散器

延伸閱讀

上海小區破開大門「自行解封」 鼓舞全徐匯

上海小區破開大門「自行解封」 鼓舞全徐匯
為奶粉荒赴國會作證 食藥局長：亞培工廠超不衛生

為奶粉荒赴國會作證 食藥局長：亞培工廠超不衛生
中國疫情新增感染數 降至500例以下 2個月新低

中國疫情新增感染數 降至500例以下 2個月新低
防疫過頭？上海小區百人爭出門自由

防疫過頭？上海小區百人爭出門自由

熱門新聞

四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50

超人氣

更多 >
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾
闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕

上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕