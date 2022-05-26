海南師大副教授劈腿多人 受害女：被外表所騙

副教授被舉報與多名女學生發生關係。（取材自極目新聞）

海南師範大學段姓副教授被前女友舉報，交往期間先後與多名女學生發生男女關係。對此，海南師範大學發布通報，表示學校已介入調查，如果查實有違反師德師風問題的情況，絕不姑息。

極目新聞報導，22日錢姓（化姓）網友在微博 發文稱，她在2017年年末與段男初在校園相識，半年後兩人交往，但後來她意外得知，交往5年期間，段男在還與一位女學生發生過性關係；2021年7月，她又得知，2020年10月至2021年2月間，段男「與海師大一名女學生有著超出師生的非正當關係」；今年4月22日，她再次得知段男「去年到現在斷斷續續又交往了一個至今不承認是女朋友的海師女學生，並跟她保持親密關係」。

錢女發帖時，還貼出了多張與段男的聊天記錄截圖，證明段男承認與其他女生發生了非正當關係。錢女說，她是忍無可忍，最終決定在網絡公開段男的行為。

女子與教師其他女友對話。（取材自微博）

報導指出，錢女表示，「我與段男已經互相見過家長，段男在海師大的一些同事也知道我的存在。段男的對外形象良好，我就是被他的外表欺騙，才在這段感情中沈浮許久。我希望通過自己的經歷，避免其他女生再上當。」

女子在網上舉報海南師範大學教師。（取材自微博）

錢女說，2021年11月左右，她就曾聯繫海南師範大學新聞與傳播影視學院相關領導，反映段男與女學生存在不正當關係的情況。當時，該院一名領導回覆錢女稱，自己打電話問了段男指導的幾名學生，她們表示不知道這回事，此事就此擱淺。直到她在網絡發帖後，5月24日，海南師範大學的一名老師給她打來電話，詢問事件相關細節，並表示學校會進行調查。