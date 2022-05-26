雲南16歲女學生遭同學父性侵 宿舍分娩

女生產下的嬰兒。（取材自武漢晨報）

雲南昭通中學一名16歲女學生小夢（化名），月初在宿舍產子，該學生分娩時大出血，宿管阿姨聽聞嬰兒啼哭聲後循聲發現了她，並聯繫校長，將她緊急送往醫院。小夢在視頻中自述，自己被同學父親強姦，前後三次，並威脅她不許告訴別人。目前，蔡姓嫌疑人已被刑事拘留強制措施，案件正辦理中。

武漢 晨報報導，小夢在視頻中泣訴，「這是一個很不幸也很丟人的事情，我被人強姦了」。她表示，小學六年級時，乘坐同學父親蔡某的麵包車去學校，途中蔡某強行和她發生了關係，還威脅她不許向外人告知，「我也不敢向任何人說起，包括父母，後來他威脅我，前後共侵犯了我三次，直到在學校生下了孩子。後來我一直在學校，不敢回去」。

女生在視頻中指控，侵犯她的是同學37歲的父親蔡某洪，「這是一個很不幸也很丟人的事情，我被人強奸了」。（取材自九派新聞）

目前，蔡某已遭拘留，警方將男子血液去和孩子做DNA 比對，小孩現在一直在醫院。

小夢的哥哥表示，他們一家因此事在當地飽受爭議，甚至遭到人身攻擊，後續打算幫妹妹改名換姓後，送她離開當地生活。妹妹住院已半個多月，花了2萬6000多元（人民幣，下同，約3861美元），恢復得還可以，醫藥費和奶粉錢成了他們家的負擔，「希望妹妹的事情，能引起更多的相關部門的重視」。

學校的反映是他們的校服偏大，因為小夢不缺課缺席，所以看不出來。學校老師表示，「（小夢懷孕後）從來沒有半點徵兆和信息」，小夢成績優異，事發當晚曾請假說肚子不舒服，學校及時排查發現了此事

一名自稱蔡某親戚的村民指出，蔡某洪有家室，還有兩個孩子。平時他除了做些竹子生意，也跑黑車為村民提供出行服務。女孩家在村裡比較偏僻的位置，父母務農，家庭經濟狀況不太好。

律師表示，分娩時年僅16歲，可推斷出強姦行為可能發生在15歲，並不屬於刑法意義上的幼女，但屬於法律重點保護的未成年人。如果認定蔡某洪姦婦女情節惡劣，可判處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

中國婦女報評論，被侵害不是受害人的錯、而是加害者的罪惡，這應是常識也是全社會共識，不要再讓受害人感到羞恥。依法嚴懲性侵 未成年人犯罪，保護孩子安全容不得半點鬆懈。