我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨傷不起…制裁俄羅斯 逾半民眾不願犧牲美經濟

CNN：絕大多數美國人不贊成限縮擁槍權 共和黨沒壓力

跟風跟對了？買「王心凌概念股」1天賺7000

中國新聞組／北京26日電
王心凌在第三季「乘風破浪的姐姐」舞台重披制服戰袍，唱跳經典歌曲「愛你」。（圖：芒果TV提供）
王心凌在第三季「乘風破浪的姐姐」舞台重披制服戰袍，唱跳經典歌曲「愛你」。（圖：芒果TV提供）

「跟風買了芒果超媒的股票，入市第二天我就躺賺了7000多人民幣了。」5月23日，就在全網都在討論「王心凌男孩」強大的購買力都溢到了股票上時，有人說便跟著私募機構，購買了芒果超媒10萬元的股票。僅一天，這支股票就接近漲停，讓她直言「跟風跟對了」。

來源：YouTube

AI藍媒匯報導「乘風破浪的姐姐3」近日播出第一集，王心凌穿學生制服在節目中唱跳經典歌曲「愛你」，讓粉絲們掀起回憶殺，買芒果股票替王心凌加油衝上熱搜。5月24日，芒果超媒當日最高漲幅曾一度飆升了10個點，芒果超媒市值飆升66億元人民幣。

面對芒果超媒借王心凌迎來六個月以來的最高股價，不少股民稱，芒果超媒成了「王心凌概念股」。

紅星新聞報導，近日也傳出南京和廣州兩家公司發公告要求員工為王心凌投票打榜，力爭把王心凌投到榜一，引起關注。

「乘風破浪」節目組則通過微博發布聲明稱，節目組沒有設置任何網上投票晉級環節，「希望網友們明辨事實，理性參與」。

據廣州這家網路科技公司人員說，老闆是1991年出生的，王心凌的歌曾陪伴他度過青春期。南京這家公司也說，發「通知」是因為公司董事長是85後，非常喜歡王心凌的歌。

有律師出，「霸總們」追星無可厚非，但因個人喜好而以公司名義出「公告」，組織員工為藝人投票打榜，是一種「非理性應援」的行為，員工有權拒絕。

此外，還有杭州一位網友曬出聊天截圖：公司裡一位85後男同事，為了王心凌和老婆吵了一路「到現在還在生氣」。

在短視頻APP上，很多人曬出自己老公在家跟跳王心凌的視頻。但也有人稱很多同年齡的人並沒有對王心凌上頭。

這無非兩個可能，要麼就是所謂王心凌爆紅的現場自始至終都是營銷號和社交平台的炒作與推流。要麼，就是喜歡王心凌的這些中年男孩們，並不願意承認自己現在是王心凌男粉。

股票 投票 股價

上一則

「狼來了」能說謊兩次 童書腦筋急轉彎被指不良誘導

下一則

沒跟流浪貓保持距離 上海博士生遭校方依防疫規定處分

延伸閱讀

周杰倫9年前舊作、王心凌再翻紅 中國娛樂為何飄起濃濃台灣味

周杰倫9年前舊作、王心凌再翻紅 中國娛樂為何飄起濃濃台灣味
王心凌「愛你」被改編「做核酸」與網友隔空對唱

王心凌「愛你」被改編「做核酸」與網友隔空對唱
中上千萬應屆畢業生就業難 調查：僅9.69%保持樂觀預期

中上千萬應屆畢業生就業難 調查：僅9.69%保持樂觀預期
全網刷屏「王心凌概念股」突火爆？實際已蒸發150萬美元

全網刷屏「王心凌概念股」突火爆？實際已蒸發150萬美元

熱門新聞

四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50

超人氣

更多 >
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾
德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她

德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她
連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了