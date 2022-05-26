跟風跟對了？買「王心凌概念股」1天賺7000

王心凌在第三季「乘風破浪的姐姐」舞台重披制服戰袍，唱跳經典歌曲「愛你」。（圖：芒果TV提供）

「跟風買了芒果超媒的股票 ，入市第二天我就躺賺了7000多人民幣了。」5月23日，就在全網都在討論「王心凌男孩」強大的購買力都溢到了股票上時，有人說便跟著私募機構，購買了芒果超媒10萬元的股票。僅一天，這支股票就接近漲停，讓她直言「跟風跟對了」。

來源：YouTube

AI藍媒匯報導「乘風破浪的姐姐3」近日播出第一集，王心凌穿學生制服在節目中唱跳經典歌曲「愛你」，讓粉絲們掀起回憶殺，買芒果股票替王心凌加油衝上熱搜。5月24日，芒果超媒當日最高漲幅曾一度飆升了10個點，芒果超媒市值飆升66億元人民幣。

面對芒果超媒借王心凌迎來六個月以來的最高股價 ，不少股民稱，芒果超媒成了「王心凌概念股」。

紅星新聞報導，近日也傳出南京和廣州兩家公司發公告要求員工為王心凌投票 打榜，力爭把王心凌投到榜一，引起關注。

「乘風破浪」節目組則通過微博發布聲明稱，節目組沒有設置任何網上投票晉級環節，「希望網友們明辨事實，理性參與」。

據廣州這家網路科技公司人員說，老闆是1991年出生的，王心凌的歌曾陪伴他度過青春期。南京這家公司也說，發「通知」是因為公司董事長是85後，非常喜歡王心凌的歌。

有律師出，「霸總們」追星無可厚非，但因個人喜好而以公司名義出「公告」，組織員工為藝人投票打榜，是一種「非理性應援」的行為，員工有權拒絕。

此外，還有杭州一位網友曬出聊天截圖：公司裡一位85後男同事，為了王心凌和老婆吵了一路「到現在還在生氣」。

在短視頻APP上，很多人曬出自己老公在家跟跳王心凌的視頻。但也有人稱很多同年齡的人並沒有對王心凌上頭。

這無非兩個可能，要麼就是所謂王心凌爆紅的現場自始至終都是營銷號和社交平台的炒作與推流。要麼，就是喜歡王心凌的這些中年男孩們，並不願意承認自己現在是王心凌男粉。