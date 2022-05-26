「狼來了」能說謊兩次 童書腦筋急轉彎被指不良誘導

「腦筋急轉彎」一書中關於「狼來了」的故事啟示。（取材自中國消費者報）

「腦筋急轉彎」等兒童讀物，近日被點名暴力、不良誘導問題突出。江西省消費者權益保護委員會日昨發布「兒童讀物消費調查報告」，132套兒童讀物中，有的存在不良行為誘導、粗俗用語、暴力、竄改經典等問題。。

中國消費者報報導，本次兒童讀物調查共發現148個問題點，讀物內容問題有130處，占比為87.84%，其中最多的是暴力相關（占比超四成），其次為不良行為/危險行為誘導、不利於成長心理等問題；讀物質量問題有18處，占比為12.16%。

「腦筋急轉彎-智力比拼」一書中不利兒童成長心理的內容。（取材自中國消費者報）

例如：「腦筋急轉彎」一書中，問：「狼來了」的故事給人甚麼啟示？答：謊話只能說兩次。問：大人上班遲到的理由是堵車，小孩子遲到的理由是什麼？答：媽媽睡過了頭，還有「飛機從天上掉下來沒有人受傷的原因是全都死了」等，這些內容會產生不良行為誘導和不利成長心理等影響。

超六成消費者認為不良行為誘導問題危害程度非常嚴重，近九成消費者認為暴力相關和不利成長心理問題危害程度在一般及以上。

江西省消保委建議：有關部門應採取切實措施規範兒童讀物市場秩序；盡快貫徹落實分級標準，保障兒童健康閱讀、健康成長。