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同入時代百大 谷愛凌被追捧 彭帥仍消音

中國新聞組／北京26日電
谷愛凌入選「時代雜誌」百大影響力人物，登上微博熱搜。（中通社）
谷愛凌入選「時代雜誌」百大影響力人物，登上微博熱搜。（中通社）

「時代雜誌」公布2022年百大影響力人物，中國共有八名運動員入選，其中在冬奧引起話題的滑雪明星谷愛凌受到中國媒體吹捧，不過一樣入圍的彭帥卻繼續在相關討論「被消失」。

綜合媒體報導，谷愛凌入選「時代」百大影響力人物，登上微博熱搜，澎湃新聞指「『時代』毫不吝嗇溢美之詞，稱讚谷愛凌擁有活力和自信，她的努力終有回報。」網易體育則稱，「谷愛凌18歲就入選百大榜單，覺得值得擁有掌聲，在這位天才少女身上，還有什麼不可能？」

網球名將彭帥入選「時代雜誌」百大影響力人物，卻未出現在中國媒體相關報導。（Get...
網球名將彭帥入選「時代雜誌」百大影響力人物，卻未出現在中國媒體相關報導。（Getty Images）

但同樣入選的36歲的網球名將彭帥，卻未出現在中國媒體相關報導。彭帥被指去年在微博發文指控遭前國務院副總理張高麗性侵引發關注，儘管彭帥否認，文章後來也遭刪除，並宣布退休，但WTA仍因此停辦在中國的賽事。

來源：YouTube

此外，已退休的著名女排教練郎平近日在社交平台上曬出一段參加聚會的視頻，郎平穿著藍色襯衫，染了一頭紅髮還化著精緻的妝容，面色紅潤，看來精氣神十足。

郎平（中）摟著谷愛凌（右二）的肩膀，谷愛凌則是摟著郎平女兒白浪的腰，關係看起來非...
郎平（中）摟著谷愛凌（右二）的肩膀，谷愛凌則是摟著郎平女兒白浪的腰，關係看起來非常要好。（取材自微博）

郎平曬出的照片是郎平一家以及谷愛凌一家合照。當時郎平摟著谷愛凌的肩膀，谷愛凌則是摟著郎平女兒白浪的腰，關係看起來非常要好。

郎平退休後生活可說是自由輕鬆，上個月郎平還曾受郎朗邀請現身他的鋼琴演奏會，還曾打扮成農婦的模樣到田間體驗農趣，或是下廚為家人準備一頓豐盛的美餐。

很多人都覺得郎平退役後，應該會選擇低調的生活，但都沒有想到的是，如今的郎平也開始熟練使用社交平台，開始在網路上分享自己的日常生活，雖然離開賽場，但如今郎平和大家的距離卻變得越來越近。

谷愛凌 彭帥 退休

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