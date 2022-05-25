被家長逼婚？新娘嫁妝800萬 新郎卻板著臉 網：想要錢就得陪笑

四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號青蜂俠影片）

四川成都日前有對新人結婚，女方亮出的陪嫁禮單讓許多網友大開眼界。據網易新聞等大陸媒體報導，禮單上羅列了八大陪嫁禮，加總起來超過人民幣800萬元（約120萬美元）。其中，最便宜是一只人民幣13萬元的戒指，而光現金就有人民幣200萬元，此外還有人民幣260萬元的基金和一套房子、一輛豪車。

影音來源：聯合影音網

網易新聞稱，「看到陪嫁網友不淡定了，紛紛表示：娘家人給的底氣太足了」。微信 公眾號「青蜂俠」的影音報導則稱，新郎的聘禮加上金飾共人民幣41萬元，新娘也都將其加入嫁妝裡。

不過，比起新娘子豪氣的陪嫁禮單，新郎當天的表情卻引起更多網友注意。影片中，新娘子一直洋溢著幸福的笑容，但新郎卻從頭到尾板著臉，一副「不情願」的表情，引起不少網友熱議。

一名網友說，他有個親戚的姑娘出嫁，嫁妝也是人民幣幾百萬元，嫁給同學的哥哥。男方結婚時就是這種表情，因為是「被家長逼的」。

但有網友說，「既然想掙這份錢，就是心裡哭，臉上也要陪著笑，耷拉著臉給誰看啊？要是我堅決不會這樣。」