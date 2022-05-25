我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

被家長逼婚？新娘嫁妝800萬 新郎卻板著臉 網：想要錢就得陪笑

記者林則宏／綜合報導
四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號青蜂俠影片）
四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號青蜂俠影片）

四川成都日前有對新人結婚，女方亮出的陪嫁禮單讓許多網友大開眼界。據網易新聞等大陸媒體報導，禮單上羅列了八大陪嫁禮，加總起來超過人民幣800萬元（約120萬美元）。其中，最便宜是一只人民幣13萬元的戒指，而光現金就有人民幣200萬元，此外還有人民幣260萬元的基金和一套房子、一輛豪車。

影音來源：聯合影音網

網易新聞稱，「看到陪嫁網友不淡定了，紛紛表示：娘家人給的底氣太足了」。微信公眾號「青蜂俠」的影音報導則稱，新郎的聘禮加上金飾共人民幣41萬元，新娘也都將其加入嫁妝裡。

不過，比起新娘子豪氣的陪嫁禮單，新郎當天的表情卻引起更多網友注意。影片中，新娘子一直洋溢著幸福的笑容，但新郎卻從頭到尾板著臉，一副「不情願」的表情，引起不少網友熱議。

一名網友說，他有個親戚的姑娘出嫁，嫁妝也是人民幣幾百萬元，嫁給同學的哥哥。男方結婚時就是這種表情，因為是「被家長逼的」。

但有網友說，「既然想掙這份錢，就是心裡哭，臉上也要陪著笑，耷拉著臉給誰看啊？要是我堅決不會這樣。」

微信 YouTube

上一則

警告「美台勾連」 共軍東部戰區在台周邊實戰化演練

下一則

港1家3口公屋製炸彈、煽惑他人襲警 房間如化學實驗室

延伸閱讀

勞斯萊斯被老媽用來曬魚乾 網友熱議會不會傷到烤漆？

勞斯萊斯被老媽用來曬魚乾 網友熱議會不會傷到烤漆？
成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛
攻高階車 賓士擬停產3入門款

攻高階車 賓士擬停產3入門款
父車禍亡 12年後兄妹爭遺產7820美元

父車禍亡 12年後兄妹爭遺產7820美元

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首
成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛
新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況