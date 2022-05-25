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「一個網路公司 被人偷了家」搜狐大量員工遭集體詐騙

記者廖士鋒／綜合報導
網路公司搜狐傳出員工集體遭到詐騙，起因是「工資補助」郵件。（取材自微博）
網路公司搜狐傳出員工集體遭到詐騙，起因是「工資補助」郵件。（取材自微博）

中國網路公司搜狐傳出近日員工遭受工資補助的集體詐騙，損失慘重，有官媒對此呼籲，要及時接聽「96110」。

據新浪科技微博消息，近日一條來自網路的微信群聊記錄顯示，搜狐全體員工在5月18日早晨收到一封來自「搜狐財務部」名為《5月份員工工資補助通知》的郵件，大量員工按照附件要求掃碼，並填寫了銀行帳號等資訊，最終不但沒有等到所謂的補助，工資卡內的餘額也被轉走。有員工總結，這是「一個網路公司，被人偷了家」。

對此，中國官媒央廣網旗下的「國家應急廣播」微博表示，民眾可以下載中國國家反詐中心APP、關注留意96110（反電信網絡詐騙專用號碼）來電、拒絕回復陌生郵件和簡訊，並提醒「天上不會掉餡餅」，不做「一夜暴富夢」，呼籲民眾保護好自己個人資訊，不給詐騙分子可乘之機。

另據新浪科技報導，因為郵件來源顯示為搜狐公司內部功能變數名稱，公司平時報銷也存在需要員工銀行帳號的慣例，加上員工之間本身就有薪資保密的義務，搜狐幾乎所有員工都沒有對郵件內容產生懷疑，這才導致被騙人數和涉案金額巨大。事後搜狐迅速採取了行動，包括立刻刪除了相關郵件，並由ES部門出面彙總遭遇詐騙員工的資訊到派出所報案。

張朝陽：事情沒那麼嚴重

搜狐董事局主席張朝陽在微博對此事回應稱，「事情不像大家想像那麼嚴重」，他指出，搜狐一個員工的內部信箱密碼被盜，盜賊冒充財務部發信給員工，發現後技術部門緊急處理，資金損失總額少於5萬元（約7505美元）。

而「搜狐全體員工遭遇工資補助詐騙」引起中國各地不少公安與司法部門的注意，紛紛在微薄轉發提醒防範，如甯津公安、江安警方、大慶中級人民法院等。

詐騙 微博 公安

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