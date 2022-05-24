5人自上海開車回西安稱來自蘇州 核酸均陽性遭立案偵查

目前要自行開車離開上海並不容易。圖為5月20日，在G2高速上海安亭收費站，駕駛和其他乘客出示離滬證明、核酸檢測報告、抗原證明等資料供警方查驗。中新社

在上海逐步放寬防控後，不少受困多時的中國民眾無不想盡各種辦法盡快離開上海。據央視新聞報導，陝西省西安市藍田縣公安 局24日通報，有五人於本月19日自行開車從上海出發返回西安，20日上午抵達滬陜高速公路藍田厚鎮收費站卡口登記時，謊報來自蘇州，結果五人核酸檢測 結果最後都呈現陽性。

通報稱，這五人因違反傳染病防治法相關規定，故意隱瞞風險地區旅居史，引發新型冠狀病毒肺炎傳播嚴重風險，影響惡劣，被以觸犯中國刑法第330條之規定，涉嫌妨害傳染病防治罪，於22日遭警方立案偵查。

事實上，目前上海對自行開車離境者仍有嚴格規定。上海市公安局5月18日宣布，對有工作、學習、生活等確需駕駛機動車離滬人員，在符合疫情 防控規定的前提下，可向有關單位提出申請，有關單位經核實後，出具「離滬證明」，相關人員憑「離滬證明」駕駛機動車離滬，「點對點」前往外省市目的地。

據《上觀新聞》報導，「離滬證明」自申報的出發之時起6小時內有效，證明需註明駕駛員和隨車人員的身分信息、車輛信息和所走的路線。此外，所有人員還必須出具24小時內有效的核酸檢測陰性證明。若核酸證明超過24小時但不到48小時，需再附上24小時內有效的抗原檢測陰性證明。

在通過高速公路檢查站時，警方還會要求打開後車廂查驗，以防有人躲在後車廂內。在如此嚴格的規定下，何以這五人抵達西安後，仍被檢測出核酸陽性也引發關注。