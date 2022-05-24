本田汽車廣告 也爆抄襲、下架…拍攝者：人生經歷相似難免

但拍攝方汽湃先否認抄襲，且辯稱人生經歷相似無法避免，但後來下架，23日早卻又發文道歉。（取材自一點資訊）

「AUDI奧迪廣告抄襲侵權事件」餘波未了，東風本田 公司一款汽車 廣告，被成都遠家品牌創始人寧遠質疑抄襲。寧遠稱，該廣告中女主人翁的創業故事完全盜用自己的人生經歷，在未經同意之下用作商業廣告。但拍攝方22日否認抄襲，先辯稱人生經歷相似無法避免，但23日早卻又發文道歉、下架廣告。

來源：YouTube

據寧遠的微信 公眾號文章及紅星新聞報導，寧遠稱廣告中女主人翁的創業故事盜用了她的人生經歷，用作商業廣告。該廣告不僅在沒有告知是商業拍攝的情況下，借用了她的創業機構場地，而且女主人翁的台詞，很多出自她的書，或是她在微博上發的原話。廣告中主人翁提到自己創辦的「草木染工作室」，而寧遠作為明月村第一位租賃房子進行改造的新村民，於2015年1月就在在明月村建立了「草木染工坊」。

寧遠發文表示，「覺得自己的人生被偷走了」。

負責人鍾先生指出，他們當時要做的是一個本田UR-V車主的故事，之前他們也曾找真正的車主來做，但拍攝效果不好，所以他們就在公司內部找了一位名叫張淇的公司員工作為女主人公「文淇」進行拍攝。

「文淇就是一個虛構的車主形象，30歲左右，比較喜歡草木染，以前到明月村旅遊的時候就覺得很不錯，就在這裡創業」。鍾先生說，影片的腳本、分鏡都是由他們獨立完成的，不可能去抄襲。因為人物是虛構的，所以也不存在抄襲的問題。

對於為何會選擇在有相似經歷當事人寧遠的「明月遠家」進行拍攝，鍾先生表示，因為該酒店本身就是一個網紅打卡點，而且正好有草木染、竹林、茶園等場景，很符合腳本中的場景，因此他們就在這裡住了兩天進行拍攝。

其次，廣告視頻中有關草木染的製作，他們當時也是觀看了有關草木染的專業紀錄片而寫出來的腳本，「草木染是怎麼做的，怎麼生產的，不止她要學，我們也要學，這不能說是我們抄她」。而且在廣告中草木染的生產過程片段很少，「大部分都在介紹這款車好看、好開」。

鍾先生辯稱，製作拍攝腳本前也沒有看過有關寧遠經歷的介紹，「如果我知道，我肯定不會去做這個事」。

對於視頻女主人公與寧遠的經歷為何極其相似，鍾先生表示，這真沒想過，「選這個客棧是因為它是2021年開業的，有草木染的工作室，外面還有一個竹園」。因影片拍攝有很多設備，轉場很麻煩，這也是當初雖然這個酒店很貴但還是選擇在這裡住的原因。而且商業視頻的拍攝，客戶要求很高，制定腳本和分鏡頭都要花很長時間，可能女主人翁的經歷和有些人的經歷是很相似，「這是完全無法避免的」。

5月22日下午，「汽湃」刪除了該廣告視頻。

5月23日上午，「汽湃」所屬的成都汽湃智信文化傳播有限公司發布公開道歉信，對拍攝前後未告知寧遠及其團隊為商業拍攝，且所拍攝內容與寧遠女士經歷雷同，而向寧遠女士及其團隊致歉。