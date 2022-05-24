我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

假網戀真騙錢 武漢男詐6女主播90餘萬元

中國新聞組／北京24日電
陳某虛構事實詐騙6名女主播人民幣90餘萬元，被依法判處有期徒刑11年6個月，並處罰金10萬元。圖為示意圖。（取材自長江日報）
陳某虛構事實詐騙6名女主播人民幣90餘萬元，被依法判處有期徒刑11年6個月，並處罰金10萬元。圖為示意圖。（取材自長江日報）

武漢東湖高新區法院近日披露，在一起「特殊」的詐騙案件中，被告人陳某虛構事實詐騙6名女主播90餘萬元（人民幣，下同，約14萬美元），被依法判處有期徒刑11年6個月，並處罰金10萬元。

長江日報大武漢客戶端報導，2018年至2021年期間，30出頭的肖峰在「鬥魚直播」、「來瘋直播」、「陌陌直播」等直播平台上對陳某、林某、鄧某、金某、馮某等6名女主播進行高額打賞，不久後就線下見面，並與多名女主播保持戀愛關係。

6名女主播遭詐騙人民幣90餘萬元。（視頻截圖）
6名女主播遭詐騙人民幣90餘萬元。（視頻截圖）

「他出手很大方，經常是千元起步，有時打賞金額還會過萬，經常在打賞榜上排名第一。」女主播陳某說，肖峰這人談吐不俗，出手闊綽，稱自己在武漢有多套房產，還開了一家小額貸款公司，年收入過百萬，生意好得很。兩人交往期間，肖峰謊稱生意資金周轉不開，需要以陳某的名義貸款幫自己一把，事成後會給她高額利益作為回報。陳某心一軟就答應了貸款的事。交往的半年裡，陳某貸款了26萬餘元供肖峰使用，誰知肖峰不久就「失聯」了。

據報導，另一位女主播馮某說，她也有類似遭遇，肖峰不僅讓她貸款幫忙周轉資金，還私自登錄她手機上的各種網貸平台貸款了20多萬，然後把錢款套現，用於日常直播打賞及個人消費。2021年3月，馮某向警方報案。當月，肖峰就被公安機關抓獲。

經查，只有初中文化程度的肖峰來自湖北漢川，沒有正當職業，其銀行帳戶的主要收入來源為支付寶、微信、財付通等帳戶提現，銀行自助機器少量存現、少量利息收入及非本人的其他個人轉帳存入，帳戶中並無工資、勞務報酬等規律可靠的收入來源。這些受害女主播從肖峰以及關聯帳戶收入有90餘萬元，但是向肖峰的帳戶轉出金額卻高達170餘萬元。

報導指出，武漢東湖高新區法院審理認為，被告人肖峰以非法占有為目的，使用欺騙方法，騙取他人財物共計90餘萬元，數額特別巨大，其行為構成詐騙罪。除了被判處有期徒刑11年6個月，並處罰金人民幣10萬元外，還需要向6名被害人退賠詐騙帳款90餘萬元。

貸款 詐騙 武漢

上一則

聯國人權高級專員晤王毅 稱新疆行非調查

下一則

7+7…北京或再縮短隔離天數

延伸閱讀

「520」我愛你 男網戀6天 裸背全是紋身表白 網：祝別分手

「520」我愛你 男網戀6天 裸背全是紋身表白 網：祝別分手
中國救房市 56城鬆綁購屋限制 催動市場買氣

中國救房市 56城鬆綁購屋限制 催動市場買氣
武漢封城正確 現在封城錯誤

武漢封城正確 現在封城錯誤
曾在武漢採訪1個月的作家：上海封城比武漢更悲慘

曾在武漢採訪1個月的作家：上海封城比武漢更悲慘

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15
中國外交部發言人汪文斌。取材自環球網

南加教會槍擊案牽扯兩岸關係 中國外交部回應

2022-05-17 05:34
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30
中國網友在吳尊友微博下留言，抱怨核酸檢測為生活帶來麻煩。（取自吳尊友微博）

中國民眾對核酸檢測有多反感？看吳尊友微博留言就知道

2022-05-21 14:08

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入