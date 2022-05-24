假網戀真騙錢 武漢男詐6女主播90餘萬元

陳某虛構事實詐騙6名女主播人民幣90餘萬元，被依法判處有期徒刑11年6個月，並處罰金10萬元。圖為示意圖。（取材自長江日報）

武漢 東湖高新區法院近日披露，在一起「特殊」的詐騙 案件中，被告人陳某虛構事實詐騙6名女主播90餘萬元（人民幣，下同，約14萬美元），被依法判處有期徒刑11年6個月，並處罰金10萬元。

長江日報大武漢客戶端報導，2018年至2021年期間，30出頭的肖峰在「鬥魚直播」、「來瘋直播」、「陌陌直播」等直播平台上對陳某、林某、鄧某、金某、馮某等6名女主播進行高額打賞，不久後就線下見面，並與多名女主播保持戀愛關係。

6名女主播遭詐騙人民幣90餘萬元。（視頻截圖）

「他出手很大方，經常是千元起步，有時打賞金額還會過萬，經常在打賞榜上排名第一。」女主播陳某說，肖峰這人談吐不俗，出手闊綽，稱自己在武漢有多套房產，還開了一家小額貸款 公司，年收入過百萬，生意好得很。兩人交往期間，肖峰謊稱生意資金周轉不開，需要以陳某的名義貸款幫自己一把，事成後會給她高額利益作為回報。陳某心一軟就答應了貸款的事。交往的半年裡，陳某貸款了26萬餘元供肖峰使用，誰知肖峰不久就「失聯」了。

據報導，另一位女主播馮某說，她也有類似遭遇，肖峰不僅讓她貸款幫忙周轉資金，還私自登錄她手機上的各種網貸平台貸款了20多萬，然後把錢款套現，用於日常直播打賞及個人消費。2021年3月，馮某向警方報案。當月，肖峰就被公安機關抓獲。

經查，只有初中文化程度的肖峰來自湖北漢川，沒有正當職業，其銀行帳戶的主要收入來源為支付寶、微信、財付通等帳戶提現，銀行自助機器少量存現、少量利息收入及非本人的其他個人轉帳存入，帳戶中並無工資、勞務報酬等規律可靠的收入來源。這些受害女主播從肖峰以及關聯帳戶收入有90餘萬元，但是向肖峰的帳戶轉出金額卻高達170餘萬元。

報導指出，武漢東湖高新區法院審理認為，被告人肖峰以非法占有為目的，使用欺騙方法，騙取他人財物共計90餘萬元，數額特別巨大，其行為構成詐騙罪。除了被判處有期徒刑11年6個月，並處罰金人民幣10萬元外，還需要向6名被害人退賠詐騙帳款90餘萬元。