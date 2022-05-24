快手「選妃直播」不打賞就踢出直播間 色誘線下交易

快手平台深夜出現選妃直播。（取材自新黃河）

有網友投訴，每天午夜時分，快手直播間就會有一排穿著清涼的女子對著鏡頭搔首弄姿，進行深夜「選妃」環節，並以線下服務為誘惑，不停鼓動網友刷禮物。網友不刷禮物會被踢出直播間，就算花大錢打賞，想與「女神」們見面還是會遭受刁難。

新黃河報導，一位名為「魚魚XX」的快手帳號擁有2193名粉絲。三個月內，該帳號進行了81場直播，幾乎全選在深夜11時至凌晨3時。

直播一開始，鏡頭對準一位女孩胸部來回晃動，接著進入「選妃」環節。五個妙齡女性站成一排，分別被標註成1至5號，主持人強調，五個妹妹都是從學校接過來的，年齡都比較小，只有同城的「老鐵」才能玩，離得太遠玩不了；真心想玩的，首先得刷5瓶啤酒（1瓶啤酒=10快幣=1元）的門票才能留在直播間，不刷的人全部踢出直播間。

在主持人的誘惑下，六名網友不斷刷禮物，最終一名網友的「慷慨解囊」下，4號美女贏得比賽。然而，主持人緊接著表示，「你才總共刷幾十塊錢，不可能讓妹妹陪你玩一晚上，得突破3000分才能繼續玩」。不過，該網友拒絕了繼續刷禮物的要求，整場直播結束。

網友表示，「我看過很多場這種『選妃』直播，基本上都是『套路』，就是不斷誘導網友刷禮物、打賞，有點像網路詐騙 。當然，如果真正安排線下碰面，那麼就涉嫌嫖娼了」。

有網友表示，這種直播白天也常出現，相對比較保守些，晚上則畫風一變，充斥著各種「性暗示」和「誘導線下性交易」。如果無意中打開一次，接下來每天都能刷出不少類似的直播。

快手客服人員說，不少部分直播間在深夜有「低俗、涉黃」情況，可能沒法做到有工作人員核查。客服並鼓勵網友第一時間舉報。