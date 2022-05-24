河北男懸賞百萬尋子 為丟失孩子準備3套房「等他回家」

解克鋒參與的尋親活動現場。（取材自上游新聞）

中國一名富商尋子的消息，近期傳遍網路。富商解克鋒的孩子1998年被人偷走，至今他與妻子依舊沒放棄尋找兒子，尋子24年的他，已經為丟失的二兒子準備好了三套房子。甚至更砸下重金，表示若能提供線索者，就能拿到20萬人民幣（約2.9萬美元）酬勞，若有人直接將孩子送回家，就能拿到100萬人民幣（約14萬美元）的重賞。

來源：YouTube

上游新聞報導，尋子24年來，解克鋒用盡了各種方式尋找兒子，並在這期間幫助四個被拐家庭重新獲得團圓，20多個抱養、被送養的孩子和他們的父母相認。解克鋒說，家中父母每次和他見面，第一句話都是詢問二兒子找到沒，妻子也因為常年思念兒子影響了身體健康。

解克鋒認為，他的孩子是被人帶走拐賣了。二兒子被帶走的那一年，家裡開有一家商店，平日妻子在家看店，他則在邢台市承包了一些建築工程。某天下午，解克鋒的妻子去店鋪附近100米左右的地方買菜，她心想著距離很近，便沒有鎖門，兒子被放在店鋪後面的屋子。沒10分鐘，她就買完菜回到了店鋪，但這時，家中已沒有了孩子的蹤跡。

據報導，解克鋒說，他妻子回憶，當時店鋪門口站著兩個年齡在35歲左右並有南方口音的男子，「回來後，兩個男的不見了，孩子也不見了。」解克鋒說，因為當時沒有目擊者，這是他們的猜測。

尋子一年多 花光積蓄

解克鋒和妻子曾為了尋子放棄了工作、放棄了掙錢。他表示，整整一年多的時間裡，他和妻子都沒有收入，花光了家中幾萬塊錢的積蓄，解克鋒後來也想明白了，要想繼續找孩子就要掙錢，這也是為了找回孩子後，可以給他一個好的生活條件。

一年多的尋子過程裡，解克鋒說他遇到了很多騙子，「打電話說知道我孩子在什麼地方，要我給10萬元，我就給他們500、1000，給了之後，打電話就打不通了。」解克鋒無奈地說道，「明知道是假的，也試試。」

24年助20多家庭團圓

一晃24年過去了，解克鋒依然還在尋子路上，他表示，他堅信不久的將來就能找到二兒子，「我相信我的孩子正健康地活著，我相信我的孩子應該明年能回來，現在技術很發達，我有這種預感，也一直在努力。」

在尋子過程中，解克鋒自己也成了幫助他人尋親的熱心腸，根據他的講述，24年裡，他一共幫助4名被拐的孩子找到了父母，並有20多個被送養、抱養的孩子在他的幫助下和家人團圓。

據報導，解克鋒還在繼續從事工程承包，並開了四家混凝土公司。他說，在工作不忙的時候，自己會每天跟父母說幾句話，「父母每次見到我，都叮囑我把孩子找回來。」解克鋒的三個孩子都已長大懂事，他們也會幫著在網上查找，「他們有時候偷偷地找，也不敢跟我說，因為跟我一說我就哭。」