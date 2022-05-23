我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

世衛大會拒台成觀察員 北京：民進黨以疫謀獨無出路

他月付妻5000元 卻贈小三8套房…元配要求強制分產 法院准嗎?

中國新聞組／北京23日電
呂太太與經常不著家的丈夫對話截圖。(取材自微博)
呂太太與經常不著家的丈夫對話截圖。(取材自微博)

呂太太與呂先生1990年12月結婚，次年兒子出生，一家三口過著人人稱羨的生活。呂太太為了更好地照顧家庭與生意越做越大的丈夫，於2003年辭去工作。不料30年後卻發現，丈夫在外面不僅有「小三」並生下一女，更陸續轉帳300多萬元（人民幣，下同）、贈予八套房產給「小三」。呂太太心灰意冷之下要求分割夫妻共同財產，呂先生堅決反對，但法院予以支持。

觀察者網報導，在某次飯局中，50多歲的呂先生認識了30多歲的嚴小姐，很快就和嚴小姐好上了，還生下一個女兒。但女兒患有先天疾病，手術做了好幾次，呂先生包攬了所有費用。另外，五年多下來，呂先生陸續向嚴小姐轉帳了300多萬元，還瞞著妻子買了八套房產陸續贈予嚴小姐。

後來東窗事發，呂太太得知自己每月只拿丈夫的5000元供家用，丈夫卻為「小三」轉帳300多萬元，一怒之下把丈夫告上法院。她認為，在夫妻關係存續期間，呂先生隱匿、轉移夫妻共同財產的行為，已嚴重侵害自己對於夫妻共同財產享有的權利，希望法院依法分割位在廈門的四套房產及呂先生名下銀行卡內的400多萬存款。

對於妻子分割夫妻共同財產的要求，呂先生堅決反對。呂先生表示，家裡財產也不止這些，如果要分割財產，就等離婚之後一併算清。但法院審理認為，呂先生在與妻子婚姻關係存續期間，與婚外女性嚴小姐生育一女，且未經妻子同意，陸續給嚴小姐轉帳高達300多萬，並另花數百萬購買房產贈與嚴小姐，屬於嚴重損害夫妻共同財產利益的行為，雖然呂先生與妻子未離婚，但妻子要求分割部分夫妻共同財產，符合法律規定，法院予以支持。

鑑於呂太太士要求分割的房產和銀行存款並不是呂先生隱匿、轉移的財產，法院本著照顧女方及無過錯方的原則，酌情按照6：4比例在呂太太與丈夫之間分割指定的四套房產和400多萬元存款。

法官表示，夫妻雙方即便沒有離婚，但其中一方同樣有權要求分割夫妻共同財產。在本案中，一方已經存在隱匿、轉移巨額財產的行為，而不論協議離婚還是訴訟離婚，都涉及雙方的意願、財產的分配等，無法得以簡單快速地解決，因此進行婚內財產分割有利於保護無過錯方的合法權益。

手術

上一則

北京24小時新增本土63例 海淀區封閉管理

下一則

疫情升溫 胡錫進：期待北京不搞「全域靜態管理」

延伸閱讀

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情
張紀中曬離婚協議 駁與前妻公司借款合同糾紛

張紀中曬離婚協議 駁與前妻公司借款合同糾紛
情侶獄中結婚 妻才假釋就訴請離婚 判准

情侶獄中結婚 妻才假釋就訴請離婚 判准
移民／ I-751待審期間 受益人無義務告知將離婚

移民／ I-751待審期間 受益人無義務告知將離婚

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15
中國外交部發言人汪文斌。取材自環球網

南加教會槍擊案牽扯兩岸關係 中國外交部回應

2022-05-17 05:34
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30
中國網友在吳尊友微博下留言，抱怨核酸檢測為生活帶來麻煩。（取自吳尊友微博）

中國民眾對核酸檢測有多反感？看吳尊友微博留言就知道

2022-05-21 14:08

超人氣

更多 >
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

曼哈頓華埠Q線地鐵1人遭槍擊不治 嫌犯在逃 恐隨機犯案

曼哈頓華埠Q線地鐵1人遭槍擊不治 嫌犯在逃 恐隨機犯案
科州婦2次手術要30萬 法官打消：醫療收費愈來愈浮濫

科州婦2次手術要30萬 法官打消：醫療收費愈來愈浮濫
湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情

湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情