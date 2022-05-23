加油變加水? 數十輛車熄火 陝西一加油站汽油含水量9成

涉事加油站。（視頻截圖）

「在加油站 加完油，開出去沒多遠就熄火了。」陝西漢中車主稱，有多輛車加油後均出現此問題，他懷疑陝西漢中延長石油 長慶加油站的汽油有質量問題。

據央視財經「天下財經」報導， 陝西省能源質量監督檢驗所21日出具的檢驗報告顯示，涉事加油站的汽油樣品水分占到油品的88%，已因涉嫌銷售偽劣產品罪已被當地警方立案偵查，加油站相關人員被控制。

正常汽油（左）與涉事加油站汽油（右）對比。（取材自極目新聞）

另據極目新聞報導，有網友發布視頻稱，他在漢中市漢台區崔家溝轉盤附近的延長石油長慶加油站加油後，汽車 開出去沒多遠就熄火「趴窩」，回到該加油站發現多位車主跟他有同樣的遭遇。

一位出問題的車主何先生（化姓）15日從漢中前往寶雞，當晚9時40分許在延長汽油長慶加油站加了200多元的汽油，開出去不到3公里，汽車便急速抖動後熄火。他回加油站就听見前面兩位車主說車開出去後也熄火了。另一位車主李先生（化姓）15日晚在該加油站加了300元的汽油，車開出去約1公里熄火。

來源：YouTube

涉事加油站人員表示， 15日晚8時55分至9時20分期間加油的21輛汽車出現問題，已妥善處理，這個時段外加的油不會有問題，「只要是因為加了我們的油出現問題的，我們都要給予解決和維修。」

據報導，漢中市市場監管局到16日下午共收到34位車主反映車輛在該加油站加油後出現拋錨，已對該加油站涉嫌經銷問題油品實施立案調查。

華商報報導，該加油站16日提供情況說明， 稱「由於近日連續降雨，雨水進入油罐造成」、「因加油站值班人員工作疏忽液位儀已損壞，看不到油罐裡面油加完把多年積液給加出去，給多輛車輛造成損壞。」

不過，漢中市市場監管局產品質量安全監督管理科負責人表示，專家及其他部門查看後 認為雨水滲入儲油罐可能性不大。初步分析原因：一是運油罐車往儲油罐裡灌油時可能把水帶進去，還有就是儲油罐罐底長期形成沉澱物，積累水汽未及時清理。