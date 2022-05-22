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陽轉陰卻被鄰居舉報入方艙 她嘆：上海逼出人性最壞一面

中國新聞組／北京22日電
圖為上海臨港方艙醫院保潔人員。（新華社）
圖為上海臨港方艙醫院保潔人員。（新華社）

上海靜安區一名女子確診四周後，已經快篩陽轉陰，卻因為大樓鄰居舉報，最後被迫與15個月大的寶寶分開，獨自前往方艙。曹女感慨自己在上海住七、八年了，封城的連坐政策把人性最壞的一面都逼出來。

自由亞洲電台報導，這名曹姓女子稱，浦西封區管控的第三天，她15個月大的寶寶和義大利籍老公出現症狀，一家三口陸續確診新冠。「從一開始確診就身體不舒服，到寶寶發燒真的是超級焦慮，我又不敢太聲張，因為怕被送去方艙。但如果燒一直不退，我還是得去就醫呀，一直壓力很大。我們就默默在家待著，到全家都已經轉陰了，以為一切就結束了。」曹女說。

在家待了兩個多星期後，曹女一家快篩轉陰，她以為這場噩夢結束了。沒想到，4月24日全家下樓做核酸，早已康復的她，檢驗報告出現陽性。按規定，必須送往方艙。

報導說，曹女回憶，考量家中有嬰兒，她多次撥打居委會、疾控中心、熱線溝通後，要被送去方艙的事宜似乎有了暫緩。直到被鄰里舉報，一群態度強硬的公安上門。

「我門樓裡突然多了五個確診，樓裡有個主導分派食物、物資的志願者，他就直接公開說我們家有問題。鄰居就很驚恐，有的開始造謠，說我下樓拿包裹、說我開窗戶，但我當時是一步都沒有出家門。」曹女說，一些鄰居開始網暴他們家，最後說要去舉報，居委會、疾控、警察局，各種舉報專線就發在群裡，號召大家一起來舉報。

報導指出，5月3日，在輕症確診快一個月後，她在快篩陰性的情況下，被轉運到方艙。

曹女稱政府官員告訴她，方艙有獨立的房間、衛浴， 床會比家裡還舒服，直到實際進去才知道被「騙」。曹女描述方艙應該是給病人休息恢復的地方，但設備非常不舒服，燈又24小時亮著，根本很難休息好。她說自己睡不好狀態不好，醫療也沒有特別的幫助，但會一直發中藥。

按規定，兩次測完陰性就可以「出艙」，曹女稱因為還等報告下來，最快第六天才能走，「我在那裡有遇到已經住兩個禮拜的、一個多月的都有。」

曹女回家後發現，去過方艙的人都有PTSD(創傷症候群)，會很焦慮，怕做核酸、最怕被送回去。

義大利 警察 公安

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