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西安女大生租屋自殺案 房東拒和解「她自己追求死亡」

中國新聞組／北京22日電
程橙和她的小狗。（取材自九派新聞）
程橙和她的小狗。（取材自九派新聞）

陝西西安大三女生因為退房租服毒死亡案，女孩父母20日以侵權將七旬任姓房東告上法庭，被告代理人表示，「女生自己追求死亡，和房東沒有關係。」

西安大三女生程橙（化名）去年12月12日輕生，經搶救無效後不幸身亡。生前，她和房東任某有租金和押金的糾紛，她在生命的最後時刻稱「自己是被房東逼死的」，臨終前甚至報警要求對方道歉。

程橙和房東的聊天紀錄。（取材自九派新聞）
程橙和房東的聊天紀錄。（取材自九派新聞）

正觀新聞報導，父母在起訴理由寫道，程橙已多次明確告知被告自己不能受刺激，被告卻無故拒絕退還剩餘租金且故意以嘲諷、辱罵及喝農藥才退款等言語刺激程橙，致使程橙萬念俱灰而含恨自殺身亡。因為被告言語辱罵刺激程橙的行為存在過錯，與程橙的死亡具有直接因果關係。認為被告至少應承擔40%的賠償責任，要求賠償40萬元。

來源：YouTube

庭審過程中，在程橙與警察的錄音中，她提到曾在任某的出租屋過道裡喝農藥。程橙多次向警察強調：「他說我喝農藥就道歉，錢不重要，我要他道歉。」

代理被告房東的律師出具意見稱，程橙自殺的根本原因是「雙向障礙」心理疾病，她曾在10月與男友分手，找任某吵架是她排解壓力的方式。她到租住屋後聯繫不到任某、找不到對手極度失落才喝下農藥，程橙的父母明知她有心理疾病還放任不管才是程橙自殺的直接原因，且出事後任某被親戚和網友罵，還因為心臟病犯了住院，任某才是真正受害者。

此前，任某曾表示，媒體報導說是他逼死女房客，簡直是栽贓陷害。他不會給任何人道歉。

庭審最後，法官詢問雙方是否願意調解，被告律師表示：「沒有調解的必要。」

房東 警察 租金

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