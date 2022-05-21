找人頂替做核酸 害5000人隔離 鄭州女大生遭開除

女大生害5000多人隔離，已遭鄭州大學開除。（視頻截圖）

鄭州 大學一名王姓女學生日前私自出校，還讓室友頂替她做核酸，之後感染新冠害5000多人隔離，她被涉嫌妨害傳染病防治罪立案；校方表示，該女大生已被自動開除，室友也將面臨處罰，「但要等警方的結論出來以後學校才會研究。」

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都市現場引述健康大河南 報導，該名王姓女學生是鄭州大學南校區音樂學院2021級學生，本月1日曾與同校男友離校，當晚返回。5日凌晨出現發熱狀況，早上醒來後溫度正常，但到下午即使宿舍開空調仍覺發熱，於是前往鄭大五附院就診，新冠病毒核酸初篩為陽性。

鄭州大學6日發布「關於配合疫情防控措施的緊急通告」表示，鄭州大學南校區一名學生5日在發熱門診就診時，核酸檢測 結果異常。

報導指出，由於五一期間，鄭州大學已經不允許私自外出，此次因為該女生的緣故導致南校區5000人被隔離，1000名師生需要轉運至焦作市異地隔離。北區同學因為去過南區，也在凌晨被帶去體育館隔離。

另據7日通報，王姓女大生存在不執行防疫政策、擅自外出、進出飯店不掃碼，故意隱瞞活動軌蹟等問題，最終被確證為新冠肺炎，現被以涉嫌妨害傳染病防治罪立案。

報導稱，經調查發現，王姓女大生的核酸檢測結果為其室友冒名頂替，王姓女大生其後發高燒至攝氏39.8度，再次私自外出到醫院發熱門診就診，隨即被確診新冠陽性。鄭大連夜開啟了核酸檢測，鄭大南校區實行封閉式管理，連夜轉移1000人到焦作市隔離。鄭大北區送到體育館隔離。