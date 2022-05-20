體育賽事因疫情接連取消 騰訊體育傳裁員百人

圖為杭州早前透過3D展示杭州亞運吉祥物。中新社

受2023年亞洲杯足球 賽、成都世大運、杭州亞運、晉江世界中學生運動會、汕頭亞洲青年運動會等多項原定在中國舉辦的賽事延期或取消影響，中國知名體育門戶網站「騰訊體育」宣布裁撤多個業務部門，涉及約百名員工。

據上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》報導，騰訊控股集團19日發布「關於OVBU體育業務部組織架構調整的通知」，提出騰訊體育將撤銷籃球業務中心/籃球運營組、足球業務中心/足球運營組、綜合業務及大項目中心/綜合大項目運營組、市場營銷中心等一個中心和六個業務組。

《界面新聞》稱，騰訊體育此次架構調整涉及騰訊體育員工約100人，其中一部分「被優化」（即裁員），另一部分將被調整到新的架構，員工可自主選擇。

報導稱，這是騰訊體育繼2021年4月跟隨騰訊PCG（平台和內容事業群）整體調整後，又一次重要的組織架構變化。經歷上次調整後，騰訊體育目前隸屬於騰訊PCG旗下的「在線視頻事業部」（OVBU）。

近兩年，騰訊擁有的多項體育版權內容也逐漸從騰訊體育轉至騰訊視頻。

《界面新聞》指出，早在2020年7月，被視為騰訊體育核心內容的NBA業務就轉交給騰訊視頻，5年15億美元的版權成本也改由騰訊視頻承擔。2021年4月，美國職棒大聯盟（MLB）的新版權周期開始，官方合作方也為騰訊視頻，而不再是早前的騰訊體育。

騰訊體育目前還擁有2021-2022賽季歐洲足球冠軍聯賽、歐足總歐洲聯賽、中國足球協會超級聯賽（簡稱「中超 」）、F1等賽事版權。但受疫情、俱樂部經營等因素影響，中超的影響力和變現能力都在萎縮。2022賽季中超將繼續採封閉賽區模式，預計6月3日開賽，但目前官方仍未最終確認開幕時間。

報導稱，2023年足球亞洲杯等多項原定在中國舉辦的賽事或延期或取消，也是促使騰訊體育調整組織架構的原因之一。

騰訊控股本月18日發布2022年第1季財報，騰訊營收 達人民幣1,354.7億元，與去年同期基本持平；凈利閏人民幣234億元，年比下跌51%。騰訊首席戰略官James Mitchell早前就曾表示，公司將退出利潤率較低的商業服務，也會考慮以人員調整的方式控制成本。