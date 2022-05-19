手機倫敦被搶 3周現蹤深圳華強北…網：世界手機的盡頭

華強北大賣場前的人潮。（取材自第一財經）

一名正在英國 倫敦就讀碩士的中國留學生小星（化名），日前在學校公寓門口被「飛車黨」搶走了iPhone手機 ，沒想到三個禮拜後，他卻透過手機的「尋找」功能意外看到被搶的iPhone出現在深圳華強北。小星不禁感慨，「疫情 好像沒有影響（洗贓物）這個產業鏈的運作」，他調侃，正好印證課堂上所學「地下經濟抵抗風險的韌性反而是最高的」。

香港01報導，小星在倫敦亞非學院就讀碩士，疫情關係，今年1月初才到英國進行實體課。4月22日晚上，他從外面買東西回到公寓，站在公寓門口掏鑰匙時，遭遇了「飛車黨」搶劫。反應過來時，手機已不見了。

小星說，「可能搶的動作發生得太快，我有點太震驚，來了幾個月還是第一次發生這種事情」。他立即報警，並申請了保險理賠。倫敦警方調查後稱，因證據不足，暫未能進一步調查，亦未能鎖定疑犯。

事後，小星立即遠端將該手機設定為「被盜模式」，並將手機內的資料消除，但沒有將該設備從蘋果帳戶內移除。5月13日，小星用新手機的「尋找」功能找自己的iPad時，意外發現被搶走的手機重新上線，定位在深圳華強北的一處寫字樓。

小星曾看過類似報導，「確實聽過大部分手機被搶、被盜都會去到華強北，好像說華強北有研發什麼技術可以繞過蘋果的安全機制，但也有說法是它可能會被拆成零件來賣」。

小星說，「我是4月22日被盜，5月13日就到華強北上線了，中間完成了出關、海運、入口的過程，速度蠻快的」。相較之下，有時候從淘寶買東西，走海運來英國，速度還蠻慢的，通常要半個多月以上，甚至一個月。小星猜測，手機有可能是繞過了中國疫情下物流產業鏈的機制。

日前有自媒體報導，一名在美國南加州大學留學的中國研究生，今年2月被搶走iPhone手機。根據「尋找」程式追蹤被搶的手機，發現其途徑香港、澳門、珠海等地，4月11日抵達了華強北，令他吐槽，疫情下來想要回國非常難，但「手機居然比我先回國了」。

網民笑稱，「手機的盡頭是華強北，全世界被偷的手機最後都流向了那裡」。華強北是位於廣東深圳的電子產品商業地帶，有「中國電子第一街」之稱。