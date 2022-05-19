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北京出逃困上海…旅客睡浦東機場：有人滯留逾1個月

中國新聞組／北京19日電
上海疫情嚴峻，封控政策持續。圖為自浦東機場入境，並等待送往隔離酒店的旅客。（中央社）
上海疫情嚴峻，封控政策持續。圖為自浦東機場入境，並等待送往隔離酒店的旅客。（中央社）

中國從3月份開始封城措施，上海浦東機場也上演了一幕幕民眾逃離的現實劇。一名中國公民約瑟夫（化名）5月上旬從浦東機場前往紐西蘭，他說，「我從北京就是逃出來的」，自己兩年前就計畫前往紐西蘭旅行，封城管制愈趨嚴格，「我一看就慌了，無論如何都要跑」。

自由亞洲電台報導，紐西蘭在5月2日重開國境，約瑟夫決定盡快奔赴目的地。首先要猜中國哪個機場的哪個航班能飛往紐西蘭。約瑟夫最後鎖定從上海浦東機場出境，在嚴格的管控下，浦東機場無法提供正常的食宿條件，周邊的酒店都已封鎖，睡機場成了唯一的選擇。

因為紐西蘭需要英文版的核酸報告，約瑟夫和一名同機的70歲老太太一起坐大巴去做了英文版報告。大巴回來得有點晚，她之前的報告已超過了48小時，超過了十幾分鐘就被攔住了，不讓她進候機廳。這老太太就哀求，說行李在裡頭，吃的也在裡頭，會挨餓。但不准她進，約瑟夫幫她說了一句話，差點也被拉走。

約瑟夫在浦東機場T2航站樓滯留了三天，遇到4月1日起就被困的北京大學生赫思遠。他是北京的居委會不讓他回去，所以他沒有辦法。他在機場每兩天做一次核酸檢測，每一次都是陰性。

像赫思遠這樣長期被困機場的人並非個例，他們形成各種自助和互助模式。有一個浙江的先生也是4月1日到達，想飛武漢去不了，他從4月1日開始撿旅客留下的防潮墊、睡袋，搭建了能睡20多個人的鋪，然後用行李推車圍了一個陣，形成一個臨時庇護所。

上海進行了嚴格的交通管制，「國內航班有，只有一班，有的時候是沒有。究竟是飛哪裡的，誰也不知道，而且還經常被取消，要坐飛機出去是幾乎不可能的。去外省的大巴沒有，高鐵搶票的難度非常非常的高，幾乎就不要想了。」約瑟夫說，就是交通斷絕，那裡就是一個孤島。

與此同時，從上海市內前往浦東機場的交通幾乎寸步難行，不少人步行十個小時前往浦東機場。

雖然約瑟夫最後從浦東機場離開前往紐西蘭，但這次旅途讓他對上海心有餘悸。「我身邊所有的人，他們說的都是同一句話，他們這一輩子都不會再來上海。那位山東方艙大叔更感慨：我下輩子也不會來了。他說，我傷透了心」。

上海浦東機場在半封城期間表示仍保持運作，聯外地鐵路線也可通行，但封控區域的中途站...
上海浦東機場在半封城期間表示仍保持運作，聯外地鐵路線也可通行，但封控區域的中途站點不停。（中新社）

機場 北京 封城

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