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洩經濟數據被查？中國貨幣政策指標人物、人行孫國峰落馬

記者陳政錄／綜合報導
前中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰。(取材自中國國新辦網站)
前中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰。(取材自中國國新辦網站)

在近期人民幣兌美元匯率走跌，官方持續加大干預力度之際，中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰18日遭中紀委通報，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查，是否影響未來中國的貨幣政策制定到關注。在中國金融圈，孫國峰是貨幣政策指標人物，突遭免職被查也引發議論。

中央紀律檢查委員會（簡稱：中紀委）周三表示，直到本月初還擔任中國央行貨幣政策司司長的孫國峰，因「涉嫌嚴重違法違紀」正在接受調查。中紀委未披露任何具體細節。

據華爾街日報報導，知情人士透露，中國最高反腐機構正在調查一名中國央行的高級官員，因為他涉嫌泄露官方經濟統計數據，先前中國政府批評該央行未充分與中央保持一致。

公開資訊顯示，孫國峰1972年7月出生，自他1996年參加工作以來，一直長期在人民銀行內的貨幣政策體系工作。

中紀委通報指出，他是在2022年5月被免職。在此之前，他曾於4月14日，出席2022年第一季金融統計數據新聞發布會，並在會上表示，下一階段，人民銀行持續發揮好再貸款等貨幣政策工具的結構功能，更加有效地支持實體經濟發展。

孫國峰當時說，人民銀行將堅持以中國為主，主要根據國內經濟形勢把握好穩健貨幣政策實施的力度和節奏，增強人民幣匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的功能，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，把握好內部均衡和外部均衡的平衡。

值得注意的是，近月人民幣兌美元匯率快速下跌，光4月14日至5月13日，人民幣兌美元匯率中間價由6.35下跌至6.79，一個月內跌幅達6.9%，直至近日人民幣匯率才稍稍回穩。由於孫國峰長期參與、執掌中國貨幣政策制定，他此次落馬是否會造成衝擊亦受到關注。

貨幣 匯率 央行

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