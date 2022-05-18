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「下不去嘴」 洗液品牌涉辱女性 網轟：賺錢還踩一腳

中國新聞組／北京18日電
婦炎潔一款女性私處用品廣告被指侮辱女性。(取材自微博)
婦炎潔一款女性私處用品廣告被指侮辱女性。(取材自微博)

婦炎潔電商官方旗艦店一款女性私處用品廣告被指侮辱女性，廣告寫道：「……調查顯示：83%的男性不願意給伴侶……的原因竟然是……下不去嘴」等，「婦炎潔廣告被指侮辱女性」登上新浪微博熱搜榜第6位，8373.5萬人閱讀。該公司客服表示，公司對此事高度重視，產品已經下架，內部正在徹查。

影音來源：YouTube

中新經緯報導，在婦炎潔官方微博評論區，有網友表示，「賺著女性錢還要來貶低踩一腳女性」、「太氣了，永遠不買你們家的東西了」；還有網友表示，「直接舉報，這是虛假廣告」、「完全沒有理論做支撐，就自己胡說八道是吧？」

婦炎潔品牌誕生於1998年，是中國女性私密護理品牌。隨著市場發展，婦炎潔現由單純洗液產品，延伸為涵蓋內褲洗液、衛生巾、私密養護等多系列，及洗液、凝膠、泡沫、栓劑等多劑型產品線。

值得一提的是，婦炎潔系列是上市公司仁和藥業主營產品之一。仁和藥業2021年年報寫道，「公司經營的『婦炎潔』等產品是國內同類產品中的知名品牌。」

年報顯示，2021年仁和藥業營業收入49.36億元，同比增長15.38%；另據仁和藥業2022年一季報，仁和藥業一季度營業收入13.11億元，同比增長7.66%；歸屬於上市公司股東的凈利潤1.56億元，同比增長1.95%。

婦炎潔一款女性私處用品廣告詞令女性感受不舒服。(視頻截圖)
婦炎潔一款女性私處用品廣告詞令女性感受不舒服。(視頻截圖)

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