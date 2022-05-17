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潑猴鬧南京 玩死3小貓…人們曾羨牠自在 如今喊：抓住牠

中國新聞組／北京17日電
被捕獲的猴子。（取材自北青深一度）
被捕獲的猴子。（取材自北青深一度）

今年春天，南京城闖進了一群猴子，一度成了人們疫情下對自在生活的寄託。不過三個月後，猴子成了冒失且不守規矩的「闖入者」，「抓住那隻潑猴」的呼聲越來越高。

來源：YouTube

北青深一度報導，年初正當人們正被疫情搞得手忙腳亂的時候，偶爾會見到一隻猴子踱步在雞鳴寺的櫻花樹間，或是對著新街口的車流發呆。有人調侃，「當你坐在電腦前，被陪娃網課搞到發瘋時，牠正在窗外盪來蕩去，像個30多斤的孩子」。

不過，漸漸地猴子調皮的天性，讓牠們的「口碑」越來越差。

江蘇第二師範學院後的小山，猴子發現了一處貓窩，抓著貓糧吃了起來。又把一隻路過的小黑貓抓起來，像玩具一樣抓在手裡。幾秒後，猴子開始揉弄小貓，把它叼在嘴裡。後來有人發現，這只剛出生沒多久的小黑貓斷氣了。

笑紅塵動物救援組織創始人「戲局」說，她已經收到了五起從猴子手中救下小貓的求助。據她保守統計，猴子已經「玩死」了附近至少三隻貓。

還有人投訴，猴子搶了水果攤、打開了燃氣灶，還攻擊過小孩和老人，突破了太多城市生活的準則。

由於南京附近沒有野生獼猴的棲息地，南京紅山森林動物園，時常接到電話，讓動物園「把猴子抓回去」。

這讓工作人員哭笑不得，「這不是我們的猴子。猴子很聰明的，如果有漏洞能跑出去，那丟的就不是一隻了。我們動物園有100多隻猴子，沒有丟過」。

上月底，一隻猴子「落網」的照片出現在網上，牠像電視劇裡的「犯罪分子」一樣，被反手按在了地上。

抓捕者是南京歡子流浪動物救助中心的創始人歡子。當天他接獲通知，拎著吹管去抓猴。他輕腳走近，拿起吹管，將麻醉針吹到距離10公尺的猴子屁股上。3分鐘左右，藥效發作，獼猴暈暈乎乎地順著樹枝蕩了下來，拔掉屁股上的針，嘗試對人攻擊。歡子衝過去，將獼猴按在地上，讓旁人拿繩子把猴子捆住。

這是是一隻4歲左右的雄性獼猴，視頻裡還出現過一隻雌性成年猴子，還有人看過一大一小兩隻獼猴同時出現。被抓到的猴子目前被送到了南京紅山森林動物園。

出現在南京的「大師兄」引發居民困擾。（取材自北青深一度）
出現在南京的「大師兄」引發居民困擾。（取材自北青深一度）
出現在南京的「大師兄」引發居民困擾。（取材自北青深一度）
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