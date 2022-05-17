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西安井蓋吃人 父尋3歲兒：大海撈針…評論：頑疾必須治

中國新聞組／北京17日電
14日下午，男童親屬打開事發井蓋再次查看。（取材自央廣網）
14日下午，男童親屬打開事發井蓋再次查看。（取材自央廣網）

西安3歲男童掉入下水道被沖走、生死未卜，引發網民高度關注。截至16日晚仍未尋獲男童，男童父親楊先生稱搜救範圍已擴大到漕運和渭河附近，男童母親則因事件數度暈厥，讓人揪心。事發地點當時因下雨，下水道井蓋沒閉上，導致「井蓋吃人」，有媒體評論事件稱「頑疾必須治」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，楊先生稱自己是在西安務工的江西人，12日晚夫妻帶著兒子女兒到惠西村探望親戚。晚上9時許回家時，四人冒雨摸黑前行，行至一處橋下，由於沒有路燈，男孩失足掉入一個沒有蓋子的沙井，被水沖走。

楊先生憶述，他想下井施救，但井口太小根本下不去，於是讓妻子拽住他的腳，俯身下井想把孩子撈上來，「但還是下不去，就眼睜睜看着娃被水給冲走了」。事發地位於村道上一下水井，井口約長65厘米、寬50厘米，1米多深。事發時，井口蓋有一塊鐵板，但螺絲釘已鬆動，井口部分暴露在外。

楊先生說，事發至今，「增加了救援隊伍，搜救範圍也擴大到漕運和渭河附近，淩晨我跟隨救援人員搜救到3、4點，但還是未見到孩子的身影」。

「現在相當於是大海撈針了」楊先生稱，不少親友都在當地務工，也都趕來了。

此處下水道口的蓋子晴天時會蓋上，下雨地面有積水時，則會打開進行排水，並未進行固定。家屬稱，因為當時走在橋洞底下光線很暗，如果不仔細觀察，很難發現地面有一個洞的存在。

這起事件引發討論，中國市政工程協會市政規劃委員會副主任呂紅亮表示，該井蓋不符合城市建設標準，「西安這次井蓋事故，是由於該區域市政設施建設不規範、管理不到位所造成」。

北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍認為，這類事故根源在於城市管理不到位，井蓋設施未得到及時有效運維管理。

另據央廣網報導，僅在2019年，中國因窨井施工、管理、養護不當致人傷亡案件就多達155件，其中，造成16人死亡。此次事故背後暴露出基層社會治理的軟肋和短板，需要追問井坑設計是否符合標準，到底哪個部門、哪個人該承擔責任，都需要一個明確答案。

井蓋口已蓋上鐵板。（取材自央廣網）
井蓋口已蓋上鐵板。（取材自央廣網）
男童掉落下水道井口。（取材自央廣網）
男童掉落下水道井口。（取材自央廣網）

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