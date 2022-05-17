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河北農民申請春耕 被「靜默」為由打回票 媒體痛罵懶政

中國新聞組／北京17日電
隨著氣溫回升，各地農民搶抓時機進行春耕生產，但河北磁縣以防疫為由，拒發通行證，不讓農民下田。（新華社資料照片）
隨著氣溫回升，各地農民搶抓時機進行春耕生產，但河北磁縣以防疫為由，拒發通行證，不讓農民下田。（新華社資料照片）

河北磁縣以防疫為由，要求全縣全域保持靜默狀態、足不出戶。有農民向磁縣縣委書記留言，想辦理通行證以便春耕，被打回票引發輿論熱議。媒體痛罵「不讓農民下地影響國家糧安大局、是懶政體現」。輿論發酵後，鎮政府和村委會表示已幫忙解決問題。

人民網報導，河北一網民14日在人民網向河北省邯鄲市磁縣縣委書記留言，「我是住在磁縣鴻翔家園的一位家庭農場主，我在岳城村承包著100多畝地，現正值小麥灌漿的管理期也是春玉米的播種期，我想問一下咱縣是否可以給辦理通行證。」

報導說，河北省邯鄲市磁縣縣委辦公室社情民意辦回復：網友您好，您反映的問題我們感同身受，但是目前我縣正處在疫情防控的關鍵時刻，按照疫情防控要求，全縣全域必須保持靜默狀態，民眾必須做到足不出戶。目前還不能辦理通行證。保持靜默、足不出戶就是為了儘最大努力、儘快將病毒傳播鏈斬斷，就是為了儘快將病毒撲滅，儘快恢復正常生產生活。還希望您及其他農民朋友多理解。

對此「春耕春管」的留言，第一財經日報評論：「低風險地區，不讓農民下地影響國家糧食安全大局」、「不讓農民下地是懶政體現」。

評論說，公開資料表明，早在幾年前，該縣的小麥已經實現100%機械化收割，在如此開闊的農村，只要採取相應的防控措施，完全有辦法把疫情防控工作做好，現在一些農民申請「下地證」而不得，就是一些地方「毫無大局觀、不以民生為重」的懶政體現。

人誤地一時，地誤人一季，類似該縣不許農民下地的情況在多處屢見不鮮。這些地方的決策者們大概已經忘了，「三農」問題是關係國計民生的根本性問題，是關係到口糧的問題。由此不免產生疑問：下令採取這些極端措施的人是否吃「人糧食兒」。

其實，近期的疫情公報顯示，該縣是低風險地區。但就是在低風險地區，防控措施依然十分嚴格，甚至層層加碼、變本加厲。就拿農民下地來說，一些地方打的旗號是為了防止聚集效應。出門種地，農田廣闊，哪裡來的「聚集效應」？

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