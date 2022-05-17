大怒！上海徐涇民眾只收到泡麵 居委會卻在吃瑞士捲
上海網友在微博和微信發布上海徐涇鎮玉蘭清苑居委工作人員在辦公室吃瑞士捲，而自己半個多月來，只收到一箱泡麵等言論和影片，引起大陸網友熱議。
據中新網，起因是徐涇鎮玉蘭清苑居民稱居委會發放的物資是杯麵，而工作人員卻在辦公室吃瑞士捲。居住被列為防範區的徐涇鎮玉蘭清苑一期社區男子聲稱，該社區5月8日起就停止了快遞、外賣及團購，5月14日該社區只發放了一箱杯麵，男子同天拍攝到居委工作人員吃「瑞士捲」，因此惹起民憤。
上海市徐涇鎮疫情防控工作領導小組辦公室發文回應，徐涇鎮黨委、政府第一時間就影片進行調查，經了解，「瑞士捲」是身處防範區同事慰問值班同事，他們忙碌一天後以點心充飢。他們也宣稱，已陸續發放不同食材和生活物資給社區居民並關心小孩、老人生活。
另外，5月15日中午，小區有部分居民至居委會反映問題，對5月14日分發的泡麵不滿意，要求更換物資。在看到專門分送給老年人的配套套餐時，發生聚集及搶奪的情況。對不明真相民眾的非理性行為，公安部門當場予以勸阻和教育。
居委會工作人員表示，疫情期間，「玉蘭清苑一期、二期目前有47名老人符合疫情期間保障套餐的條件，每天由義工定時送到老人家門口」。
上一則
港婦打疫苗亡 保障基金首賠25.5萬美元
下一則
FB留言