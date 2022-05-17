大怒！上海徐涇民眾只收到泡麵 居委會卻在吃瑞士捲

徐涇鎮玉蘭清苑一期社區男子聲稱，該社區至今只發放了一箱杯麵，卻拍攝到居委工作人員正在吃「瑞士捲」，惹起民憤。（取材自澎湃新聞）

上海網友在微博和微信 發布上海徐涇鎮玉蘭清苑居委工作人員在辦公室吃瑞士捲，而自己半個多月來，只收到一箱泡麵等言論和影片，引起大陸網友熱議。

據中新網，起因是徐涇鎮玉蘭清苑居民稱居委會發放的物資是杯麵，而工作人員卻在辦公室吃瑞士捲。居住被列為防範區的徐涇鎮玉蘭清苑一期社區男子聲稱，該社區5月8日起就停止了快遞、外賣及團購，5月14日該社區只發放了一箱杯麵，男子同天拍攝到居委工作人員吃「瑞士捲」，因此惹起民憤。

上海市徐涇鎮疫情 防控工作領導小組辦公室發文回應，徐涇鎮黨委、政府第一時間就影片進行調查，經了解，「瑞士捲」是身處防範區同事慰問值班同事，他們忙碌一天後以點心充飢。他們也宣稱，已陸續發放不同食材和生活物資給社區居民並關心小孩、老人生活。

另外，5月15日中午，小區有部分居民至居委會反映問題，對5月14日分發的泡麵不滿意，要求更換物資。在看到專門分送給老年人的配套套餐時，發生聚集及搶奪的情況。對不明真相民眾的非理性行為，公安 部門當場予以勸阻和教育。

居委會工作人員表示，疫情期間，「玉蘭清苑一期、二期目前有47名老人符合疫情期間保障套餐的條件，每天由義工定時送到老人家門口」。