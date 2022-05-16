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妹盜賣6套房 2智殘兄被丟養老院自生自滅

中國新聞組／北京16日電
智力殘疾雙胞胎被妹妹盜賣6套房，法院幫忙討回公道。圖為法庭判決現場圖。 (取材自都市快報)
智力殘疾雙胞胎被妹妹盜賣6套房，法院幫忙討回公道。圖為法庭判決現場圖。 (取材自都市快報)

60多歲的李甲和李乙是雙胞胎，因智力殘疾，已過世的母親當年申請指定由他們的妹妹李丙當兩人監護人，但妹妹為了替兒子還債，竟擅自賣掉兩個哥哥的六套安置房，還不支付哥哥們在養老院的生活費而鬧上法院。法院判決撤銷妹妹的監護人資格，並追回其中四套房屋。

都市快報報導，法院2011年5月受理李母申請，宣告李甲和李乙兩人為無民事行為能力人，指定他們的妹妹李丙為監護人。

2017年1月，雙胞胎兄弟名下舊房被拆遷，兩人各獲得安置房屋三套，妹妹李丙時為二人的監護人，由於其不識字，遂授權其子作為雙胞胎兄弟李甲、李乙的代理人，分別與拆遷指揮部簽訂「回遷安置協議書」。但之後這六套安置房屋卻被李丙及其子出售。導致雙胞胎兄弟被送入養老院，而李丙又拒付兩人的日常生活開支及基本醫療費用，兩人生活無著，雙胞胎兄弟的堂哥及其家人認為李丙的行為嚴重侵害了雙胞胎兄弟的合法權益，因而向法院提出訴願，請求撒銷妹妹李丙的監護人資格。

法院認為，監護人的職責是代理被監護人實施民事法律行為，保護被監護人的人身權利、財產權利以及其他合法權益等。法院認為李丙的行為嚴重侵害被監護人的合法權益，遂作出判決，撤銷李丙為李甲、李乙監護人的資格，改指定雙胞胎兄弟的堂哥及其家人為李甲李乙的監護人。

養老院 醫療費

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