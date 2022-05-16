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虛擬偶像也被996壓榨？網友熱議 粉絲憤怒：不再打賞

中國新聞組／北京16日電
A-soul的商業變現，主要集中在直播收入和商業合作。(取材自微博)
A-soul的商業變現，主要集中在直播收入和商業合作。(取材自微博)

虛擬偶像也逃不開996工作制（早上9時上班，晚上9時下班，每周工作6天）?虛擬女團「Asoul」近日衝上熱搜，原因是成員之一珈樂宣布將進入「直播休眠」狀態，官方解釋是珈樂受到「身體以及學業」的影響。網友熱議下，掀開虛擬偶像被996工時制壓榨的案外案。

來源：YouTube

AI財經社報導，A-soul是2020年11月字節跳動旗下朝夕光年與經紀公司樂華娛樂聯合推出的虛擬偶像女團，團隊一共包含貝拉（Bella）、珈樂（Carol）、乃琳（Eileen）、嘉然（Diana）、向晚（Ava）五位成員。而既然是虛擬偶像女團，為什麼會有「身體以及學業」問題呢？

原來，所謂的虛擬偶像女團，其實都由真人扮演，團員們通過真人穿戴動捕設備，再運用光學動捕的技術實時將本人的動作轉化為虛擬形象的動作。而進入「直播休眠」的珈樂「本尊」，原是樂華公司的練習生。成立一年半的「Asoul」，微博粉絲數量達到了178萬，B站獲讚總數也達到了將近500萬，還有方文山、許嵩等知名音樂人為其寫歌作曲。

虛擬偶像A-SOUL。(取材自微博)
虛擬偶像A-SOUL。(取材自微博)

報導指出，A-soul目前的商業變現，主要集中在直播收入和商業合作。而樂華娛樂與虛擬藝人有關的泛娛樂收入，由2020年的2108萬元增至了2021年的3787萬元。有字節跳動內部人士爆料稱，珈樂的「中之人」（為虛擬偶像提供聲音來源的人）在2021年7月之前拿的是底薪7000元左右的實習工資，9月漲薪到1.1萬元，同時還能有1%的提成。也就是說，如果粉絲花138元充一個連續包月的「艦長」，在與B站五五分成後，珈樂的「中之人」只能分到6毛錢。

網上流傳的一張工資截圖顯示，A-soul的五個成員月工資均在1.2萬-1.4萬元之間浮動。看似高薪，但與女孩們的實際付出並不一致。有疑似珈樂「中之人」本人的社交帳號曾寫道，自己每天的下班時間在淩晨3、4點，沒有休息日，同時還伴有胸椎扭傷、失聲、失聰等職業病。5月11日晚珈樂的直播內容，也間接證實了該社交帳號是該名「中之人」本人所持有。

粉絲對偶像竟然有這樣996的工時與低廉待遇憤怒不已，放話不再打賞其身後的「資本」。A-soul官方帳號表示，目前該項目仍處於大幅虧本的狀態，所以無法給她們提供比擬當紅真人藝人的薪資待遇，但項目方一直在努力為她們提供在行業內具有競爭力的薪酬和福利

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