鄭州女大生害6000人隔離 網竟喊「處死」 專家：清零變政治運動

網傳翻牆出去約會的王姓女同學。(取材自北國向錫安)

近日，河南省鄭州 大學一名女學生外出返校後確診，校方隨即宣布對南校區6000餘人實施隔離，其中1000人轉運至方艙。之後，該女大生被當地公安局以「涉嫌妨害傳染病防治罪」立案偵查。隨即網上出現應「處死」女大生的聲浪，有專家感嘆，「清零已成一場政治運動」。

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綜合媒體報導，鄭州市疫情 日前反彈，當局曾升級疫情防控措施，主城區內學校、托幼機構、校外培訓機構暫緩開學，啟動線上教學。鄭州大學官網也發布通知，全校5月4日零時至5月10日24時實施校園全封閉管理。

該大學6日再次通告稱，該校南校區王姓女學生到第五附屬醫院發熱門診就診時，核酸檢測 結果異常。為此，全校即時起採取靜態化管理，師生足不出戶，並關閉學校堂食。

女大生外出約會經過。(取材自虎妹和媽媽)

據媒體報導，王姓女學生於5月1日違反校規外出和男友吃燒烤，然後返回宿舍。3日學校全員做核酸檢測，她讓室友代做。4日放出感染者行動軌跡，她了解到自己與感染者有軌跡重合後，沒有上報。她於5日開始發熱，再次違規出校做核酸，確診。之後，南校區6000餘人被隔離，其中1000人被拉到方艙。

鄭州大學女大生因播疫被立案的消息在網上引發熱議。但許多網民的評論一面倒，認為王女隱瞞行程，導致疫情擴散，應該立案；也有網民埋怨她一個人株連其他人一起隔離；偶有同情的聲音也會遭到群起質疑和批評，甚至還有網民「建議處死，坐牢太輕了」等。

對此，資深時事評論員唐靖遠表示，這種現象是防疫清零政策成為當前中國絕對政治正確、不可觸碰紅線的必然。它再次顯示清零政策已經完全演變成為一場聲勢浩大的政治運動。