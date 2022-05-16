我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

鄭州女大生害6000人隔離 網竟喊「處死」 專家：清零變政治運動

中國新聞組／北京16日電
網傳翻牆出去約會的王姓女同學。(取材自北國向錫安)
網傳翻牆出去約會的王姓女同學。(取材自北國向錫安)

近日，河南省鄭州大學一名女學生外出返校後確診，校方隨即宣布對南校區6000餘人實施隔離，其中1000人轉運至方艙。之後，該女大生被當地公安局以「涉嫌妨害傳染病防治罪」立案偵查。隨即網上出現應「處死」女大生的聲浪，有專家感嘆，「清零已成一場政治運動」。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，鄭州市疫情日前反彈，當局曾升級疫情防控措施，主城區內學校、托幼機構、校外培訓機構暫緩開學，啟動線上教學。鄭州大學官網也發布通知，全校5月4日零時至5月10日24時實施校園全封閉管理。

該大學6日再次通告稱，該校南校區王姓女學生到第五附屬醫院發熱門診就診時，核酸檢測結果異常。為此，全校即時起採取靜態化管理，師生足不出戶，並關閉學校堂食。

女大生外出約會經過。(取材自虎妹和媽媽)
女大生外出約會經過。(取材自虎妹和媽媽)

據媒體報導，王姓女學生於5月1日違反校規外出和男友吃燒烤，然後返回宿舍。3日學校全員做核酸檢測，她讓室友代做。4日放出感染者行動軌跡，她了解到自己與感染者有軌跡重合後，沒有上報。她於5日開始發熱，再次違規出校做核酸，確診。之後，南校區6000餘人被隔離，其中1000人被拉到方艙。

鄭州大學女大生因播疫被立案的消息在網上引發熱議。但許多網民的評論一面倒，認為王女隱瞞行程，導致疫情擴散，應該立案；也有網民埋怨她一個人株連其他人一起隔離；偶有同情的聲音也會遭到群起質疑和批評，甚至還有網民「建議處死，坐牢太輕了」等。

對此，資深時事評論員唐靖遠表示，這種現象是防疫清零政策成為當前中國絕對政治正確、不可觸碰紅線的必然。它再次顯示清零政策已經完全演變成為一場聲勢浩大的政治運動。

大批鄭州學生被轉運隔離。(視頻截圖)
大批鄭州學生被轉運隔離。(視頻截圖)

鄭州 疫情 檢測

上一則

上海108歲重症者 出院32天康復 高齡創紀錄

下一則

核酸檢測員搶手 日薪2000搶人 門檻太高面臨一人難求困境

延伸閱讀

居隔潮壓力大 打3劑篩陰擬免隔離 研議3+4鬆綁為類0+7 專家：降新冠等級 保全醫療量能更重要

居隔潮壓力大 打3劑篩陰擬免隔離 研議3+4鬆綁為類0+7 專家：降新冠等級 保全醫療量能更重要
滬鉛7連跌創今年新低 專家稱車市慘澹拖累需求

滬鉛7連跌創今年新低 專家稱車市慘澹拖累需求
上海新增感染者減2成 北京仍膠著

上海新增感染者減2成 北京仍膠著
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 26歲男友也下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 26歲男友也下落不明

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00
俄羅斯總統普亭。美聯社

前中國駐烏克蘭大使：俄羅斯已輸了戰爭

2022-05-12 15:39

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人