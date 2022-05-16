江蘇億萬富商偷路邊木箱給丈母娘種菜 網友如此評論…

王姓富商和友人偷了木箱後把植物和土壤丟在路邊。（取材自荔枝新聞）

江蘇一名億萬富商竟偷路邊木箱給丈母娘種菜，網民嘲諷，「思想還沒富起來」。

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據荔枝新聞報導，江蘇張家港日前發生一宗竊盜案，當地保安陳師傅早上發現村委會門口種植物綠化街道的木箱突然變少，大量泥土和植物隨意丟在路邊，經過統計，一共丟失12個形狀較長的木箱。警方逮捕王姓嫌犯時，發現他竟是當地資產上億的木材商。

王姓富商表示，事發前幾日，他的丈母娘表示想在公司頂樓種蔬菜 ，但家裡的泡沫箱子不夠，他便聯繫好友在深夜時騎著三輪車運走了木箱，木箱中原本的植物就被丟棄在一旁。民警找到這12個木箱時發現，裡面已被王姓富商的丈母娘種上蔬菜。

據報導，張家港市公安 局民警表示，王姓富商從2000年起就在張家港做木材生意，現在已是一家木業有限公司的老闆，資產上億，經濟條件非常不錯。審訊中，王姓富商對盜竊木箱的違法事實供認不諱。目前，王姓富商和他的好友因涉嫌盜竊被警方依法傳喚，案件正在辦理中。

事件引發網民熱議，「財富積累也是偷來的嗎」、「思想還沒富起來」、「人雖富裕了其精神面貌乃至思想意識仍停留在貧窮世界」。

新民週刊報導，小城律所律師陳驥表示，王姓富商和友人共同盜竊12個綠化木箱，已經構成盜竊罪，並且是共同犯罪，已經觸犯刑法。根據刑法規定，盜竊公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。

浙江日前也發生一起開著保時捷偷菜的案件。四個偷菜女不僅偷菜，還把菜園子搞得一塌糊塗，被抓後，女子供稱偷菜只是因為「想搞點刺激」，引發網路輿論批評。