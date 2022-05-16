河南夫妻用兒6萬壓歲錢還貸款 網嘆：比我的存款多

夫妻撬開兒子的存錢罐，用他的壓歲錢還貸款。（取材自極目新聞）

河南 近日一段「夫妻用四歲半兒子壓歲錢還貸款 」的視頻引發網友熱議，當事人說沒想到兒子的壓歲錢有人民幣6萬多元。

來源：YouTube

極目新聞報導，這對夫妻發布的視頻顯示，孩子的存錢罐是一個四面封緊的木箱子，孩子父親用刀將存錢罐撬開，裡面有許多百元面值的人民幣和少部分20元、50元面值的人民幣，這些紙幣幾乎要將存錢罐塞滿，孩子還在一旁問道：「這有多少錢？」視頻最後，這對夫妻將存錢罐裡的百元人民幣整理成6沓。

夫妻撬開兒子的存錢罐，用他的壓歲錢還貸款。（取材自極目新聞）

有網友評論稱：「壓歲錢，比我的存款還多」、「我30多歲了，還不如一個四歲半的孩子有錢」、「以後記得還給孩子，畢竟孩子也存了很久。」

據報導，孩子的母親張女士表示，他們一家住在河南商丘，去年做生意家裡總共貸款了人民幣30萬元（約44萬美元），此前他們已經還了一小部分。最近家中開的玩具店生意不景氣，沒有收入，眼看5月15日就是還款最後期限了，無奈之下，只能臨時借用一下兒子的壓歲錢來還款，當時從存錢罐中取出了6萬4000多元，錢已經存到銀行還了貸款。

報導稱，孩子的父親王先生說，他們有兩個孩子，大兒子今年四歲半，小兒子今年一歲多。視頻中的存錢罐是大兒子的，孩子出生後每年的壓歲錢都存了進去，撬存錢罐前他問兒子說能不能借用一下壓歲錢，兒子很痛快地答應了，「我們一直有給小孩存壓歲錢的習慣，小兒子也有一個同樣的存錢罐。當時撬開大兒子的存錢罐時，也沒想到會有六、七萬，以後生意好一些了，肯定會將錢還給他，也會繼續給孩子們存錢。」