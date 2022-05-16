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舉報「父燒死母」 小伙討公道：希望法院判他死

中國新聞組／北京16日電
陳昌雨和母親的感情很好。（取材自紫牛新聞）
陳昌雨和母親的感情很好。（取材自紫牛新聞）

21歲的雲南小伙陳昌雨接到法院通知，被告知陳繼衛涉嫌故意殺人案因疫情延期。陳繼衛是陳昌雨的父親，而此案的受害者是陳昌雨的母親禹秀英。陳昌雨希望法院能判處陳繼衛死刑，因為他決心要為母親討回公道，「他（陳繼衛）不配被稱為父親，他和『父親』這個詞放在一起都玷污了這兩個字。」

紫牛新聞報導，陳昌雨出生於雲南省宣威市述迤村，從小他就對父親沒有印象。「我出生後，他就因為持刀搶劫坐牢了，是媽媽把我拉扯大。」陳昌雨表示，在他小的時候，勤勞善良的母親僅靠自己一人耕地種菜，把他們小小的家撐了起來。「父親」一詞對於小時候的陳昌雨來說，沒有任何意義。

陳昌雨表示，坐牢的父親2008年回來了，「平時在家他總抱著個水煙筒抽菸，每當和母親產生爭執時，他便會拿起手邊的東西毆打。」「我和媽媽都被他家暴過，他的性格就是那樣，固執而易怒，像蠻不講理的惡霸。」到陳昌雨小學畢業的時候，陳繼衛又因偷竊罪入獄，這讓陳昌雨和母親又過了幾年平靜的生活。

陳昌雨初中畢業那年，陳繼衛再次出獄回家，16歲的陳昌雨則隻身一人去了外地打工，大部分時間只能靠電話關心一下母親。2021年3月14日晚上10點，禹秀英全身燒傷被送往醫院。陳昌雨對這個時間記得很清楚，他也永遠忘不了當他從廣東趕到老家醫院時的情景。「到醫院的時候，我一再確認是不是走錯了房間，因為我都認不出來我媽媽，她當時整個人全身浮腫，臉是黑的。」

醫院的診斷報告顯示，禹秀英全身多處遭二度燒傷，陳昌雨抵達醫院的當晚，醫院就發出了第二道病危通知書。陳昌雨後來才知道，當天因與父親爭吵，母親身上被澆上汽油點燃，禹秀英在還能說話時指認了縱火者是陳繼衛，「陳繼衛也承認了是自己潑的油、點的火。」陳昌雨回憶。

2021年7月28日，禹秀英因燒傷後感染性中毒離世，陳昌雨與外婆舉報了父親。同年11月，陳繼衛被宣威市公安局以故意傷害罪刑事拘留。今年2月，案件被移送曲靖市人民檢察院審查起訴，罪名是涉嫌故意殺人。

陳昌雨的抖音簽名寫著：「媽，來世我不再做你兒子了，我怕我又失去你，欠你的還不清。」「律師透露，陳繼衛現在又拒不承認潑汽油，並且稱火不知道怎麼燒起來的。」陳昌雨說，他將在開庭後出示母親在世時的指認證據，「一定要為她討回公道！」

陳昌雨抱著燒傷的母親。（取材自紫牛新聞）
陳昌雨抱著燒傷的母親。（取材自紫牛新聞）

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