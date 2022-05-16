大理男露宿上海街頭1周 花壇旁洗漱 與女友隔牆吃飯

東昌路地鐵站附近，孫武在女朋友所在的小區旁邊吃飯，女朋友從鏤空牆把飯遞出來。(取材自澎湃新聞)

一名在上海工作的00後雲南大理男子，4月初離開公寓去當志願者，後來因女朋友生病住院，趕赴醫院照顧對方，沒想到女友出院後被送回小區，自己卻回不了原住地，被迫在街頭露宿一星期。流浪期間，男子和女友就隔著小區一道牆吃飯，經過在微博 發帖求助後，引起網友關注，經警方安置終於回到居住地。

澎湃新聞報導，22歲的孫武從事餐飲行業，4月4日之前，孫武已在公寓封控近一個月，他想出去參加志願工作賺點補貼，也更自由一點。4月25日，他的女朋友因為腹部囊腫疼得很厲害，必須就醫。做完檢查，醫生判斷要手術 切除囊腫。

5月6日，女朋友康復出院，由救護車送回小區後，孫武卻沒了去處。當初他從公寓出來時，答應管理方在解封之前不回來。5月6日他嘗試詢問能否返回，管理方回覆說不行，公寓裡住的人多，沒有單獨隔離的條件。於是孫武便開始露宿街頭，朋友幫孫武把自行車、帳篷送了出來。因為女朋友住在東昌路地鐵站 附近一座小區，所以孫武的活動範圍主要在附近。

他女朋友是吉林人，在上海沒有親屬，住院時全靠孫武照顧。孫武每天問醫取藥、餵飯倒水，還給她洗衣服、洗腳「各種伺候」。現在他流落街頭，她每天在家做兩人份的飯，把他的一份端到小區外牆跟前，從鏤空處遞出來給他吃。兩人一裡一外，一邊吃飯一邊說笑，吃完她把碗筷端上樓。

孫武在花壇找到水龍頭，早晚在這裡洗漱。澎湃

孫武說，女朋友經常很擔心他，晚上兩人共享位置，她給他打視頻電話，「每天討論最多的是吃什麼。」通常到了早上6時，他們一起在生鮮平台搶菜，加上社區發的物資，女朋友家裡生活物資充足。

在周邊活動久了，孫武在一處花壇裡找到水龍頭，早晚在這裡洗漱。世紀大道旁邊的支付寶大樓對面有幾個插孔，他到那給手機充電，直到被保安趕走。

5月12日，孫武在微博發帖求助，希望找到一處可以落腳能夠吃飯的地方。晚上8、9時發出去後，他睡著了，凌晨1時醒來嚇了一跳，成千上萬的轉發和評論。

5月13日，一名和孫武保持聯絡的陸家嘴派出所民警找到他，民警讓孫武穿上防護衣，帶他回派出所等候，以免在外不安全。14日凌晨，孫武核酸檢測結果為陰性，民警已將他送至居住地所在的塘橋街道安置點。